ГБР купило шесть Toyota Land Cruiser на сумму более 8 млн грн. Фото
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance стоит 1,8 млн грн
Пять Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A/T в комплектации Base – по 1,05-1,06 млн грн каждый
Государственное бюро расследований по результатам тендеров заказало шесть автомобилей Toyota Land Cruiser 2020 выпуска на общую сумму 8,12 млн грн.
Как сообщают "Наші гроші" со ссылкой на систему ProZorro, тонированный внедорожник Toyota Land Cruiser 200 4.6 Dual VVT-I 6 A/T Elegance с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе стоит 1,8 млн грн.
Авто имеет климат-контроль, круиз-контроль, задние и передние парктроники, камеру заднего вида, системы активной безопасности, системы помощи при движении по бездорожью и систему мониторинга "слепых" зон, подогрев руля, всех сидений, лобового и заднего стекол и тому подобное.
Также в нем есть фронтальные, боковые и коленные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности второго ряда, боковые защитные шторки для обоих рядов.
Кроме того, пять внедорожников Toyota Land Cruiser 150 Prado 2.8 D-4D 6 A/T в комплектации Base с сигнально-громкоговорящим устройством и маячками на радиаторе стоят по 1,05-1,06 млн грн каждый.
Эти автомобили имеют кондиционер, системы активной безопасности, фронтальные и боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира, коленную подушку безопасности водителя, боковые защитные шторки, системы помощи старта на подъеме и при движении сверху и тому подобное.
Все шесть автомобилей укомплектованы зимними шинами и металлической защитой двигателя.
Победителем тендера стало ООО "ВиДи Автострада". Поставщик является официальным дилером по продаже новых автомобилей Toyota.
Как сообщал OBOZREVATEL:
лесхоз в Житомирской области купил премиальный пикап за 1,7 млн грн.
"Укравтодор" по результатам тендера планировал потратить 3,5 млн грн на премиальные автомобили Toyota – Land Cruiser Prado и Highlander.
В частности, Служба автомобильных дорог в Днепропетровской области заказала Toyota Highlander Premium у ООО "Алмаз Мотор, ЛТД" стоимостью 1,7 млн грн. На внедорожник Toyota Land Cruiser Prado "Укравтодор" планировал потратить 1,8 млн грн.
Однако позже глава "Укравтодора" Александр Кубраков сообщил, что тендер Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области отменен.