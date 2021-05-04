Firefly Aerospace украинца Полякова привлекла почти $200 млн инвестиций: сколько стоит компания

Firefly Aerospace успешно завершила первый раунд венчурного финансирования. Компания привлекла суммарно почти 200 миллионов долларов, благодаря чему общая стоимость компании существенно превысила 1 миллиард долларов, которого она достигла еще на этапе до инвестиций.

Как сообщили в компании, первый раунд инвестирования проходил под контролем DADA Holdings, с участием Astera Institute, Canon Ball LLC, Reuben Brothers Limited, SMS Capital Investment LLC, Raven One Ventures, The XBTO Group и других инвесторов. Джед Маккалеб, представляющий Astera Institute, присоединится к совету директоров Firefly.

Согласно сообщению представителей Firefly Aerospace, спрос на акции этой компании, являющейся лидером в сфере экономичных и надежных космических ракет-носителей и сервисов, превзошел самые смелые ожидания ее основателей. Так, интерес в инвестиционном раунде А значительно превысил первоначально запланированные 75 миллионов долларов.

Чтобы удовлетворить спрос, Noosphere Ventures Макса Полякова, как основной инвестор Firefly, продала часть своих акций на сумму более, чем 100 миллионов долларов участникам раунда А и другим акционерам, оставаясь при этом мажоритарным инвестором. Данная сделка никак не повлияла на стратегическое управление и контроль компании.

Но и это, по мнению, менеджмента компании, еще не предел. После дебютного запуска ракеты Alpha, в Firefly планируют привлечь дополнительные 300 миллионов долларов инвестиций до конца 2021 года.

“Noosphere Ventures поддержала Firefly Aerospace на ранней стадии разработки ракеты Alpha и я горжусь тем, чего мы вместе достигли. Учитывая, что теперь Firefly переходит от стадии разработки на этап коммерческого обслуживания и участия в дополнительных программах, таких как доставка полезной нагрузки на Луну для NASA, пришло время расширить круг инвесторов. Особенно важно, что новые партнеры разделяют нашу миссию “сделать космос доступным для каждого”, – прокомментировал первый раунд инвестирования Макс Поляков, основатель Noosphere Ventures и основной инвестор Firefly Aerospace.

В Firefly также сообщили, что компания недавно заключила крупные контракты на запуск ракеты-носителя Alpha с NASA и General Atomics. Кроме того, недавно Firefly подписала контракт с NASA в рамках программы Lunar Payload Services (CLPS) на сумму 93,3 миллиона долларов с целью доставки 10 научных аппаратов на поверхность Луны в 2023 году при помощи лунного посадочного модуля Blue Ghost. На данный момент компания завершает подготовку к дебютному запуску ракеты-носителя Alpha с космического стартового комплекса (SLC-2) базы Ванденберг (VSFB).

“Приятно видеть такой большой интерес со стороны инвесторов. Мы смогли значительно превзойти нашу первичную цель. Firefly рада приветствовать новых партнеров перед дебютным запуском Alpha. После запуска мы начнем второй, более крупный раунд привлечения инвестиций, который позволит Firefly полностью выполнить свой бизнес-план по разработке новых космических аппаратов и ракет-носителей. Благодаря нашим крупным контрактам и появлению новых сильных финансовых партнеров, 2021 год станет прорывным для Firefly”, – резюмировал исполнительный директор Firefly Aerospace Том Маркусик.

Напомним, что Firefly Aerospace – это частная аэрокосмическая компания, которая предоставляет космические транспортные услуги - от низкой околоземной орбиты и до Луны - создавая надежный, недорогой и быстрый доступ в космос. Firefly предлагает запуск, перемещения в космосе и посадку на поверхность Луны с помощью своих платформ Alpha, Beta, SUV и Blue Ghost.

Эту компанию создал украинец Макс Поляков, международный предприниматель в сфере космических технологий и IT, экономист, общественный деятель, инвестор и филантроп. Поляков является последователем теории ноосферы Вернадского и основателем фонда Noosphere Ventures.