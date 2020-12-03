В Украине подорожает доллар: названа новая стоимость

В ближайшую неделю в Украине будет наблюдаться умеренный рост курса доллара к гривне – с 28,4 грн по состоянию на 3 декабря примерно до 28,8 грн.

Как сообщил в комментарии OBOZREVATEL старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб, на межбанке доллар может торговаться через неделю на уровне примерно 28,7 грн, а курс наличного доллара в банках закрепится на отметке 28,6/28,8 грн.

Эксперт констатирует, за неделю официальный курс доллара к гривне умеренно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,4-0,7%.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,37 грн до 28,50 грн (+0,4%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "УкрДилинг", за это же время выросли с 28,34/28,36 – до 28,55/28,57 (+0,7%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 28,27/28,47 – до 28,43/28,62 (+0,6%/+0,5%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,7%.

Отметим, что в течение ноября НБУ продал на межбанковском валютном рынке $70 млн. При этом купил за месяц $41 млн долларов. Таким образом, сальдо операций Нацбанка снова было отрицательным – минус $29 млн, однако в 7 раз меньше, чем в октябре, когда было продано на чистой основе $208,3 млн. С начала года чистая покупка валюты регулятором составила $748,8 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине до конца ноября 2020 года на курс доллара будут влиять новости о возможном полном локдауне, паузе в сотрудничестве с МВФ и возвращении НДС экспортерам. Прогнозируется, что уже в первую неделю декабря доллар может подорожать на 10-15 копеек и достичь отметки в 28,6 грн за доллар.

Однако мнения аналитиков о том, как и почему изменится стоимость валюты, расходятся. В среднем же эксперты прогнозируют курс от 28,2 до 28,5 грн/$.

Добавим, что 30 ноября курс доллара в Украине вырос на 2-6 копеек на всех сегментах валютного рынка.