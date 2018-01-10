Главой правления ПриватБанка назначили иностранца: что о нем известно

Наблюдательный совет ПриватБанка одобрил кандидатуру чешского финансиста Петра Крумханзля на должность главы Правления и подал документы в Национальный банк Украины на утверждение.

Об этом говорится в официальном заявлении финучреждения.

"В процессе оценки кандидатов на должности в Правлении ПриватБанка, мы прежде всего руководствовались такими критериями, как высокий профессионализм, опыт работы в ведущих банках ЕС, ориентированность на результат, основательный опыт с операционного управления и внедрение инструментов контроля", - заявил председатель Наблюдательного совета банка Энгин Акчакоча.

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По его словам, Крумханзль отвечает всем требованиям. Он доказал способность эффективно реорганизовать слабые стороны банков.

"Сосредоточенность на трансформациях с целью совершенствования операционной эффективности является его неоспоримым преимуществом. Лично на меня он произвел впечатление вдохновенного и высокомотивированных человека. Кроме того, он будет сосредоточена больше на операционном управлении банком, чем на саморекламе", – сказал Акчакоча.

По версии издания "Українські новини", Крумханзль в 1989 году закончил Карлов университет в Праге. По образованию он математик. В 2004-2008 гг. работал в чешском Raiffeisenbank операционном директором; в 2008-2011 гг. работал в Украине в "Райффайзен Банке Аваль" операционным директором, в 2011-2013 гг. работал в компании Interim Management & Consulting, а в 2013-2016 главным операционным директором в словенском филиале австрийской компании Heta Asset Resolution.

Последним местом работы Крумханзля является пост главного операционного директора в китайском Home Credit China (с мая 2016 г. и по настоящее время).

Крумханзль владеет английским, немецким, российским, чешским и японским языками, а кроме того увлекается айкидо.

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