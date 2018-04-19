Банкротства "Дельта Банка" и "Надры" будут расследовать иностранцы

Фонд гарантирования вкладов физлиц инициирует проведение международного расследования банкротств ряда финансовых учреждений, в частности "Дельта Банка" и банка "Надра".

Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы собираемся двигаться в этом направлении (международные расследования - ред.). Сравнительно недавно была проведена аккредитация юридических компаний, которые будут работать в зарубежных юрисдикциях по возврату активов... Ведутся переговоры с компаниями по типу Kroll, чтобы привлечь их к расследованию крупных кейсов. Это и "Дельта Банк", и банк "Надра". Банк "Хрещатик" - сложно сказать, попадет ли он в перечень этих кейсов", - сказал он.

По словам Оленчика, эти юридические процессы могут длиться 5-8 лет, однако расследование необходимо.

Он добавил, что Фонд проводит консультации с экспертами Всемирного банка и Министерства финансов США.

Оленчик отметил, что forensic audit в "Дельта Банке" и банке "Надра" не закончены.

"Мы работаем с этими отчетами. Они нам нужны, чтобы их сразу можно было использовать в качестве доказательной базы... Эти оба forensic audit - в "Дельта Банке" и "Надра" - под эгидой и по требованию МВФ были первым опытом, очень ценным… По этим банкам процесс не завершен. Но он и не остановлен, мы уперлись в международные юрисдикции", - сказал он.

Как особщал "Обозреватель", в июле 2017 года один из вкладчиков банка "Надра" подал иск к финучреждению и бизнесмену Дмитрию Фирташу о защите прав потребителей и взыскании денежных средств.

Ранее полиция начала уголовное производство по фактам завладения $241,8 млн бывшим владельцем обанкротившегося "Дельта Банка" Николаем Лагуном.