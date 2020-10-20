10 способов перевести деньги из-за границы в Украину

По данным Министерства финансов Украины, в 2019 году за границей работали самое малое 3,2 миллиона наших соотечественников или порядка 18% всего экономически активного населения страны. И они ежегодно пересылали своим родным, оставшимся в Украине, огромные суммы, исчислявшиеся миллиардами долларов. После начала карантина, когда часть украинцев, работавших за границей, были вынуждены вернуться домой, количество наших "заробитчан" в других странах - куда более скромное. Однако пересылка денег из Украины за рубеж и обратно – до сих пор остается очень востребованной услугой. Так, за первое полугодие 2020 года из-за рубежа в Украину было переведено 6,3 млрд долларов.

OBOZREVATEL собрал топ-10 самых популярных способов пересылки денег между Украиной и другими странами, проанализировал все их преимущества и недостатки – и составил свой рейтинг, позволяющий сориентироваться в реалиях сегодняшнего рынка международных переводов, чтобы выбрать самый удобный, безопасный и выгодный способ доставить деньги в любой уголок мира.

1. Вывезти самому: бесплатно, но долго и опасно

Согласно статистике, более трети (36% или 2,27 млрд долл) всех валютных поступлений из-за границы от физических лиц за первые 7 месяцев 2020 года попали в страну по неформальным каналам. Иными словами, были перевезены трудовыми мигрантами лично или переданы ими через перевозчиков.

Как правило, лично везут деньги домой те трудовые мигранты, которые ездят на заработки на пару месяцев или имеют возможность регулярно ездить домой хотя бы ненадолго. Этот способ – самый экономный, ведь не несет никаких дополнительных расходов. Поскольку сумму до 10 тысяч евро при пересечении границы декларировать не нужно – нет и никаких дополнительных требований, и сложностей с оформлением документов и открытием счетов.

Однако этот способ категорически не подходит, если деньги необходимо переслать срочно. К тому же человек, перевозящий крупную сумму, всегда рискует стать жертвой грабителей.

2. Передать через перевозчика: дешево, но ненадежно

Каждому украинскому "заробитчанину" известно, что такое "бус": так трудовые мигранты называют автобусы и микроавтобусы, которые регулярно курсируют между Украиной и странами ЕС, перевозя в обе стороны посылки с вещами, а то и деньги.

В этом случае оперативность передачи – несколько выше, чем в первом случае. С другой стороны, выше и риски. Водители не дают отправителям гарантий, что деньги точно достигнут адресата. Тем более, что пересылаемую сумму отправитель нигде не декларирует и ему остается надеяться на порядочность водителя, а также на то, что автобус не ограбят, что деньги не потеряются при дальнейшей пересылке от границы к получателю через почтовые службы, а сами автобусы вместе с грузом не задержат на границе на несколько дней или недель, а то и не развернут обратно – как это сплошь и рядом случалось после начала карантина.

3. "Альфа-Перевод"

Переводы в Украину через банки – с карты на карту – оказались наиболее востребованным способом таких транзакций: так трудовые мигранты передали в Украину почти 41% (2,27 млрд долл) от общей суммы переведенных за первое полугодие 2020-го года средств. Увеличению популярности таких переводов послужила пандемия коронавируса – ведь в этом случае не нужно ходить в отделение банка и лишний раз рисковать подхватить болезнь. К тому же, такой способ передачи денег – максимально быстрый, удобный и надежный.

"Альфа-Перевод" - один из немногочисленных сервисов онлайн-переводов, который работает не только для транзакций из-за рубежа в Украину, но и в обратном направлении. Именно поэтому популярность сервиса с началом карантина стремительно росла и среди граждан Украины, и среди иностранцев – об этом свидетельствуют данные Альфа-Банка Украина.

Одно из преимуществ сервиса – для того, чтобы воспользоваться им, карта Альфа-Банка Украина необходима лишь для переводов из Украины – в 97 стран мира. Для переводов из-за рубежа у отправителя должна быть карта любого украинского банка. Оправить деньги в Украину через "Альфа-Перевод" можно из 51 страны, включая Польшу, Чехию, Беларусь, Турцию, Израиль, Испанию, Нидерланды.

К тому же, "Альфа-Перевод" поддерживает и Visa, и Mastercard. Так что зачисление и отправка средств происходит по единому тарифу и максимально понятно. А с апреля этого года – еще и крайне удобно, ведь сервис переводов стал доступен в мобильном приложении Alfa-Mobile Ukraine, благодаря чему объемы денежных переводов через сервис ежемесячно растут на 20%.

Комиссия Альфа-Банка и для входящего, и для исходящего перевода составляет 2% от суммы, минимум – 2 евро (50 грн или 2 долл. – зависимо от суммы перевода). В банке советуют отправлять перевод в той валюте, в которой выпущена карта отправителя.

4. Western Union

В Украине по состоянию на прошлый год действовало 30 отечественных и 7 международных систем переводов. И за первое полугодие 2020-го с их помощью были отправлены 23% от 6,3 млрд долл., переведенных в Украину трудовыми мигрантами из-за рубежа – около 1,45 млрд долл.

Чтобы выбрать оптимальную систему перевода, эксперты рекомендуют прежде всего убедиться, что эта система действует и в стране, откуда отправляется перевод, и в стране, где живет получатель. Далее обратите внимание на размер комиссии и то, кто ее оплачивает. Отличаются также курсы конвертации валют, сроки осуществления перевода, список необходимых документов, требования по наличию банковской карты у отправителя и получателя, а также ограничения по сумме и валюте перевода.

По совокупности этих критериев в Украине наибольшей популярностью пользуются две международные системы мгновенных переводов, одной из которых является Western Union.

Эта система срочных денежных переводов представлена более чем в 200 странах мира. Услуга доступна круглосуточно. Вы можете отправить деньги наличными через банк или по безналу, с помощью сервиса на сайте компании. У получателя также есть выбор между получением наличных в пункте выдачи и зачислением денег на карту. Можно также выбирать валюту, в которой получатель получит перевод.

Размер комиссии зависит от страны отправки и получения перевода, суммы, а также от того, как происходит перевод — наличными или по безналу. Плюс заключается в том, что получатель не рискует столкнуться с неприятным сюрпризом в виде дополнительных комиссий.

В случае перевода денег на счет в украинском банке комиссия составит от 1% до 3,5%. Переводить небольшие суммы, особенно с кредитки, совсем невыгодно — комиссия будет гораздо выше.

При переводах денег за границу минимальная комиссия составит $13 или евро, что немало. Еще один минус: при наличных переводах и отправителю, и получателю придется подстраиваться под график работы отделений, где работает система.

5. MoneyGram

Достойный конкурент предыдущей системе. MoneyGram также может похвастаться обширной сетью отделений. К тому же специальный калькулятор на сайте системы позволяет избежать неожиданностей – и просчитать предварительную комиссию, которую придется уплатить за перевод конкретной суммы денег.

Как и у Western Union, комиссия за услуги MoneyGram также зависит от страны отправки и получения денег, суммы и метода перевода. Деньги можно отправить и из отделения, и онлайн, а получить - на банковский счет, мобильный кошелек или наличными. При этом комиссии существенно отличаются. За перевод 1 тыс долл на счет в украинском банке комиссия составит всего $3. Если же получать перевод будут наличными – отправитель заплатит в три раза больше: 15 долл. Получатель же не платит ничего.

Перевод 300 долл из Украины в Грузию обойдется все в те же 3 долл, в вот за отправку 300 евро в страны ЕС придется заплатить комиссию 18 евро. Как и у Western Union, перевод занимает считанные минуты.

6. TransferGo

Этот международный онлайн-сервис денежных переводов работает в 66 странах мира. В Украину переслать деньги он предлагает в гривнах, долларах или евро - на карту любого банка. Но работает сервис в одностороннем порядке: отправить с его помощью деньги из Украины не получится. Да и курс конвертации валют не очень выгоден.

А вот комиссия у сервиса – очень низкая. За перевод 1 тыс евро из Германии комиссия составит 0,99 евро. Правда, в этом случае деньги будут перечисляться на счет получателя целые сутки. Нужно быстрее? Придется заплатить повышенный тариф – и перечисление займет порядка получаса.

7. TransferWise

Британский сервис мгновенных онлайн-переводов, который представлен в 59 странах. Его выгодно отличает подход к конвертации: обмен валют здесь предлагают по среднему курсу, который фиксируется до зачисления денег на счет.

А вот тарифы у TransferWise - высокие. Например, за перевод 1 000 евро с банковской карты комиссия составит почти 26,75 евро. Переводы с банковского счета – почти такоже же дорогое удовольствие: 22,76 евро. Курс евро/гривна фиксируется на 45 часов. А в случае перевода долларов США в гривны программа предложит единую комиссию - 3% от суммы перевода, а курс фиксируется на 30 часов.

8. iPay.ua

В этой системе можно мгновенно переводить деньги из 31 страны Европы в Украину – но только между картами Mastercard. Комиссия – фиксированная для всех переводов: 2%+1 евро. По сравнению с другими сервисами мгновенных переводов, у iPay.ua – небольшая география. А требование к наличию карты Mastercard и у отправителя, и у получателя переводов еще больше сужает круг потенциальных клиентов.

9. Paysend

Сеть этого сервиса включает 90 стран. Преимущество – в низкой фиксированной комиссии: 1,5 евро или 0-2 доллара. Курс обмена долларов и евро в сервисе – один из наиболее выгодных на рынке. Вот только переводы возможны только в Украину. Из Украины перечислить средства нельзя.

10. SWIFT

Если у отправителя открыт счет в европейском банке, а у получателя – счет в аналогичной валюте в украинском банке, то для перевода денег можно использовать систему SWIFT. Вот только подойдет такой вариант лишь для крупных сумм, ведь минимальная комиссия составляет около 20-30 долларов, так что небольшие суммы перечислять при такой комиссии – крайне невыгодно.

Еще один минус – сроки зачисления денег на счет, он может достигать нескольких дней. Так что этой системой редко пользуются простые люди – она больше подходит для переводов между юридическими лицами.