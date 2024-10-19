Зеленые аукционы не заинтересуют инвесторов из-за долгов 'Гарпока', – Верещинская

Многомиллиардные долги ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами в зеленую энергетику значительно уменьшают интерес инвесторов к участию в зеленых аукционах.

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Об этом заявила Анастасия Верещинская, директор Европейско-украинского энергетического агентства, отмечая, что аукционы должны помочь привлечь больше инвесторов в строительство зеленой энергетики.

"Контрагентом инвесторов в случае победы на этих аукционах будет снова задолжающая компания. Это "Гарантированный покупатель", – сказала Верещинская.

По ее словам, инвесторы не верят, что поддержка по механизму аукционов будет обеспечивать 100% расчетов "Гарпока" перед ними.

"Вот и потому, конечно, для существующих инвесторов – это не самая интересная история. Потому что им придется снова с "Гарантированным покупателем" иметь дело", – добавила она.

"Все понимают, что это будет идти из тарифа на передачу "Укрэнерго". Именно в тарифе на передачу заложен источник финансирования для поддержки ВИЭ (возобновляемые источники энергии. – Ред.). Оттуда платили зеленый тариф и оттуда потенциально будут покрываться расходы по этим аукционам", – пояснила Верещинская.

Директор ЕУЭА подчеркнула, что долги на рынке электроэнергии являются системной проблемой.

Как сообщалось, долг ГП "Гарантированный покупатель" перед ВИЭ составляет около 35,8 млрд грн.

По мнению инвесторов, государство должно приоритезировать развитие зеленой энергетики Украины конкретными решениями и действиями, стимулирующими инвесторов вкладывать средства в эту отрасль, строить новые электростанции и уменьшать дефицит мощностей в энергосистеме Украины.