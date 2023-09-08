'Зеленая' энергетика помогает Украине зарабатывать на экспорте тока в ЕС, – Герус

Украина в сентябре возобновила активный экспорт электроэнергии в ЕС благодаря сезону низкого потребления электроэнергии внутри страны при одновременной активной работе атомных станций и станций возобновляемой энергетики, сообщил председатель Комитета по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Андрей Герус.

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"Основные излишки электроэнергии создаются генерацией АЭС+ВЭС (ночные часы) и АЭС+СЭС (дневные часы), поэтому экспорт не оказывает негативного влияния на накопление угля и газа", - заявил Герус.

Он пояснил, что сентябрь традиционно "низкий" сезон для энергетики, потому возникают благоприятные условия для экспорта электроэнергии.

"Погода достаточно комфортная, не включаются ни кондиционеры, ни отопление – в системе возникает профицит электроэнергии. В эти дни экспорта электроэнергии становится больше, чем импорта", – добавил нардеп.

Он уточнил, что 7 сентября экспорт электроэнергии в Молдову длился все ночные часы суток (1805 МВт-час), а экспорт электроэнергии в Словакию происходил все сутки (4664 МВт-час).

Напомним, в прошлом году Украина экспортировала электроэнергию в ЕС в течение июня – октября и заработала на этом почти $590 млн. В то же время уровень расчетов за зеленую электроэнергию с начала 2023 года составляет всего 52%.