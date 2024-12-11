'Замораживание войны недостаточно': Рыженков объяснил, что нужно Украине для возобновления инвестиций в металлургию

Ситуация в Украине остается сложной и пока нет никакого замедления войны. Напротив – за последние полгода военные действия стали еще более интенсивными, и инвестиционный климат все еще не способствует вложениям в Украину. Поэтому Украина нуждается в надежных гарантиях безопасности для привлечения больших инвестиций в страну, в частности в "зеленую" металлургию.

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Об этом рассказал генеральный директор компании "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью Bloomberg TV.

"Инвестиционный климат все еще не способствует вложениям в Украину. Однако как игрок на международной арене, особенно на европейских рынках, "Метинвест" решил начать проект строительства завода по производству "зеленой" стали в Италии. Этот завод станет пилотным проектом для нас и нашего партнера Danieli, чтобы восстановить украинскую металлургическую промышленность после завершения войны", – говорит Рыженков.

Он подчеркнул, что замораживание войны недостаточно для притока инвестиций: у Украины уже был опыт с Минскими договоренностями. Поэтому сейчас нужны надежные гарантии безопасности для Украины, и только это поможет привлечь крупные инвестиции в страну, в частности, в "зеленую" металлургию. Сейчас, по его словам, частные инвесторы просто не вкладывают средства в Украину: сюда идут деньги от правительств европейских и других стран мира, а также государственные инвестиции.

"Наш проект в Италии стоимостью 2,5 млрд евро будет финансироваться преимущественно при поддержке кредитных средств европейских финансовых институций, в том числе государственных и общественных средств. Но когда мы говорим об Украине, нам понадобится такой же объем инвестиций, чтобы изменить украинскую металлургическую промышленность. Именно поэтому я подчеркиваю: без окончательного завершения войны и надежных гарантий безопасности, реализация этих планов в ближайшем будущем выглядит маловероятной. Трудно представить, чтобы инвесторы согласились вкладывать значительные средства в модернизацию украинской металлургической отрасли в нынешних условиях", – говорит он.

Он также отметил, что "Метинвест" открыт для любых проектов, которые могут обеспечить синергию с ресурсной базой компании в Украине.

"Мы рассматриваем возможности приобретения и модернизации мощностей, имеющих потенциал в производстве декарбонизированной стали. Все эти активы в большинстве своем расположены в Южной и Восточной Европе, а это регион нашей деятельности, и именно поэтому они привлекают наше внимание. Сейчас спрос в металлургической отрасли остается слабым, особенно в Европе. Но сталь остается самым универсальным материалом в мире, поэтому мы готовы инвестировать сегодня, чтобы воспользоваться преимуществами грядущего роста", – резюмировал Рыженков.

Как известно, в 2024 году компания "Метинвест" Рината Ахметова, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, увеличила вычет налогов на 38% – до 15,2 млрд грн. Также компания заняла первое место в рейтинге крупнейших частных бизнесов Украины с выручкой 270,5 млрд грн в 2023 году.