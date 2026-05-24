Заменил сигареты на лотереи и выиграл 65 тыс. грн: пенсионер с Франковщины рассказал о собственной системе игры

Пенсионер из Ивано-Франковской области выиграл 64 935 грн в лотерее, придерживаясь собственной системы выбора чисел, основанной на статистике и разделении цифр на четные и нечетные. Мужчина убежден, что в лотерее важны не только удача, но и умеренность, дисциплина и умение играть без фанатизма.

Об этом сообщает Украинская национальная лотерея (УНЛ). Мужчина убежден, что его победа – это не только счастливое совпадение, а результат собственной системы, которой он придерживается уже много лет .

Более того, именно лотерейные билеты в свое время помогли ему избавиться от вредной привычки. Все началось 14 мая, когда Николай Михайлович приобрел многотиражный билет сразу на пять розыгрышей. За участие в серии тиражей он заплатил 175 гривен, выбрав для игры комбинацию чисел.

Игрок отгадал пять основных чисел и бонусный шарик, что и принесло ему выигрыш в размере 64 935 гривен. По словам самого победителя, когда он проверил результаты, сильного эмоционального взрыва не было. "До потолка не прыгал, но было очень приятно. Я давно играю, поэтому отношусь к этому спокойно, хотя, конечно, радость почувствовал", – рассказывает мужчина.

История увлечения лотереями у Николая Михайловича имеет необычное начало. Когда-то он пытался бросить курить и придумал для себя нестандартный способ. Вместо того, чтобы покупать пачку сигарет, мужчина начал тратить эти деньги на лотерейные билеты.

По его словам, такая замена оказалась удачной со всех сторон. "И для здоровья лучше, и шанс что-то выиграть есть", – говорит победитель. С тех пор лотерея стала для него не просто развлечением, а настоящим хобби. При этом мужчина отмечает, что никогда не тратит на игру большие суммы.

Обычно он покупает один-два, максимум три билета, не выходя за пределы той суммы, которую раньше отдавал за сигареты. Николай Михайлович признается, что всегда играет по собственной схеме:

числа он делит на четные и нечетные;

четные и нечетные; для конкретного тиража выбирает только одну категорию;

избегает цифр, которые выпадали недавно;

бонусный номер определяет по статистике – выбирает тот, который чаще всего появлялся в предыдущих розыгрышах.

Именно в этот раз мужчина решил поставить на все четные числа, и стратегия почти привела его к еще большему успеху. "Если бы вместо 28 выпала 27, я бы сорвал джекпот", – говорит он.

Несмотря на пенсионный возраст, Николай Михайлович до сих пор работает в сфере туризма. Из-за работы часто бывает в горах и лесах, где нет интернета, поэтому предпочитает многотиражные билеты.

Отмечается, что это позволяет ему не пропускать розыгрыши даже тогда, когда нет возможности ежедневно быть онлайн. Результаты мужчина проверяет регулярно – после обеденного и вечернего тиражей. Он подчеркивает, что главное в игре – не азарт ради больших ставок, а удовольствие от самого процесса.

Полученные средства мужчина уже забрал. Часть планирует использовать на повседневные нужды, а часть снова оставит на лотерею. Менять свою систему после выигрыша он не собирается. Также он советует другим игрокам не терять терпение и всегда помнить о мере.

