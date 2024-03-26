Забота о защитниках и их семьях – в фокусе программы 'МХП Рядом'

Инклюзивное восстановление гражданского общества требует комплексного и системного подхода, а также взаимодействия бизнеса, ветеранов, громад и государства. Еще с весны 2022 года международная компания в сфере пищевых и агротехнологий "МХП" приняла решение быть надежным тылом для защитников и заботиться об их семьях. С начала полномасштабной войны более 2900 сотрудников компании ушли на фронт защищать Украину и украинцев, а это более 10% работников с военным опытом.

Поэтому компания одной из первых в Украине начала разрабатывать, а затем внедрять на предприятиях программу "МХП Рядом". Это индивидуальное сопровождение и комплексная поддержка военных, ветеранов, их семей и тех, кто ждет близких с войны. Направлена она на сотрудников и жителей громад, где находятся предприятия компании.

"Сейчас и в будущем, когда наши защитники борются за украинскую независимость на полях боя, они должны чувствовать, что в гражданской жизни их ждут: в семье, на работе, в громаде. Должны понимать, что об их семьях беспокоятся. Их семьи получают качественные медицинские и образовательные услуги. В их громаде развивается инфраструктура и поддерживаются культурные инициативы для утверждения украинства", – говорит Павел Мороз, директор департамента корпоративной социальной ответственности МХП.

Основные векторы поддержки в рамках программы "МХП Рядом"

гуманитарная помощь военным частям

лечение и реабилитация

юридическая и психологическая помощь

социальная реинтеграция

профессиональная адаптация

Во время службы военного компания сохраняет рабочее место и заработную плату: с начала полномасштабной войны выплатили более 1 млрд 82 млн грн. Также закрывает запросы подразделения, в котором служит работник, и заботится о семье. При необходимости оказывает медицинское сопровождение, психологическую и материальную помощь.

После возвращения с фронта обеспечивает ветеранам проверку здоровья, лечение и реабилитацию. Оказывает юридическую и психологическую поддержку. Помогает с переобучением и адаптацией. При необходимости создает новое рабочее место. Более 280 ветеранов уже получили поддержку в рамках программы "МХП Рядом" и вернулись к работе.

Системно работает Центр по взаимодействию с военными и ветеранами, а также горячая линия, которая доступна 24/7

Центр по взаимодействию с военными и ветеранами создан как системное и комплексное решение. Ведь координаторы каждый день оказывают поддержку защитникам и их семьям. Также поддержкой военных занимается более 30 человек кросс-функциональной команды, объединяющей представителей HR, КСО, департамента безопасности, охраны труда, психологов, юристов и специалистов по вопросам здоровья и реабилитации, а также профессионального обучения.

Каждый день в стране нуждаются в восстановлении и квалифицированной поддержке сотни военных, ветеранов и людей с инвалидностью. Так что в нашем фокусе – поддержка развития реабилитационных центров. В Мироновской больнице восстановительного лечения обустроили реабилитационный зал, где защитники могут проходить реабилитацию и лечение под наблюдением квалифицированных специалистов. Зал специализируется на лечении опорно-двигательного аппарата, заболеваний кожи, нервной системы и переломов. Реабилитацию уже прошли более 120 военных и ветеранов.

Также программа направлена на развитие ветеранских пространств в общинах, где каждый ветеран может получить профессиональные юридические или психологические консультации, так и просто пообщаться с собратьями, коллегами или волонтерами. Пространство используется и для работы арт-психолога с детьми погибших и проведения различных мероприятий для военных и их семей.