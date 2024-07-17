"Водочный магнат" из Украины поплатился за работу с агрессором? В России конфисковали ряд компаний, которые связывают с производителем "Хортицы"

Власти России фактически конфисковали компании, якобы связанные с украинским алкогольным холдингом Global Spirits "водочного магната" Евгения Черняка и, в частности, брендом водки "Хортица". Все активы, вероятно, связанные с холдингом, который активно работал в РФ даже после оккупации Крыма, теперь были переданы в доход государства-агрессора.

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О конфискации предприятий свидетельствуют данные российской Федеральной службы судебных приставов. Ранее "дочки" украинского холдинга были национализированы Кремлем. Речь идет о таких компаниях:

Феодосийскоий завод коньяков и вин;

"Крымский винный дом";

ликеро-водочный завод "Русский север";

ликеро-водочный завод "Родник и К";

дистрибьюторы "Традиции успеха", "Стандарт качества" и "Новый уровень".

С российским бизнесом Черняка связаны скандалы не только в самой РФ, но и в Украине. Так, в конце 2023 года правоохранители объявили ему о подозрении и заочно арестовали за возможное финансирование российской агрессии. По данным СБУ, Черняк платил налоги в России даже тогда, когда заявлял о том, что не больше не имеет отношения к "дочкам" Global Spirits в стране-агрессоре.

В холдинг Global Spirits входят дистрибьютор "ПДК", ликеро-водочные заводы в Запорожье и Одессе, а также дублирующее производство во Львове. Однако до 2022 года продукция ходинга (бренды "Хортица", "Первак", "Shustoff", "Микадо" и др.) также официально выпускалась на заводах в России.

В компании уверяют, что выпуск велся на предприятиях, которые не принадлежат самой группе. По аналогичной схеме холдинг работает с заводами и в других странах (в частности, Узбекистан, Казахстан, Грузия, Азербайджан). Речь якобы шла только об использовании мощностей таких заводов.

После оккупации Крыма в 2014 году Global Spirits не свернул сотрудничество с российскими заводами. Бренды Черняка, особенно "Хортица", стабильно попадали в список лидеров алкогольного рынка в РФ.

Чтобы пользоваться мощностями российский заводов, Global Spirits предоставлял компаниям из РФ лицензии на производство и дистрибьюцию продуктов под своими брендами. Таким образом компания долго избегала обвинений в поставках продукции в РФ (ведь формально их не было). Также по всем документам получалось, что ни активов, ни персонала у Global Spirits в России нет, а соответственно якобы не платятся и налоги.

Однако, как сообщали журналисты-расследователи, важным элементом этой истории является кипрская компания AMG-77 Investment Ltd. Именно через нее Черняк владел основанной в нулевых украинской компанией Global Spirits. После выхода холдинга на рынок РФ там была основана компания Global Spirits Russia, которой Черняк также владел через кипрскую AMG-77 Investment Ltd.

Но за время своего существования AMG-77 Investment Ltd дважды сменила конечного бенефициара. В 2007-м вместо Евгения Черняка владельцем компании стал его сын Александр Черняк младший, на тот момент 16-летний. А в 2015 году, через год после аннексии Крыма и начала войны в Украине, место Александра Черняка младшего получил его дедушка, отец Евгения – Александр Черняк старший.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году в Global Spirits заявили, что отзывают свои лицензии у российских производств. Впрочем, как сообщали СМИ, подтвердить эти заявления оказалось сложно, ведь "заявления и релизы холдинга... не дают полного представления о структуре собственности и реальных связях компании".

Также сообщалось, что после февраля 2022 года владельцы упомянутых российских компаний все же изменились. Вместо кипрской AMG-77 Investment Ltd их новым владельцем стал Александр Беспалов. Он в 2020 году был председателем правления "Феодосийскогго завода коньяков и вин". По данным OSINT-агентства Molfar, предприятие входило в структуру российских активов Global Spirits. Расследователи также допускают, что Беспалов мог быть и менеджером нескольких компаний, принадлежавших AMG-77 Investment Ltd, через которую семья Черняка управляла российским бизнесом после 2014 года.

При этом украинское следствие считает, что выход Global Spirits с российского рынка в2022-м мог быть имитацией. По данным СБУ, российская "Родник и К" платила за торговую марку компаниям Черняка и после начала полномасштабного вторжения.

"Задокументировано, что предприятия фигуранта, расположенные на территории четырех стран Центральной Азии и Южного Кавказа, закупали в России промышленные объемы спирта и другую сопутствующую продукцию. В ходе обысков в офисных помещениях холдинга в Украине обнаружены документы и другие вещественные доказательства незаконной деятельности в пользу страны-агрессора", – сообщали в СБУ.

После начала полномасштабного вторжения "Хортица", к слову, осталась на полках российский магазинов. Правда, она была замечена под несколько иным брендом – "Хорта". Указывался и производитель – ООО "Русский север".

В ответ на расследования к СМИ обращались представители Черняка. Они предоставили документы, согласно которым российские компании ООО ТД "Мегаполис", ООО "Родник и К", ООО ТД "Русский север" не принадлежат Global Spirits с 2014 года. Согласно этому заявлению, Евгений Черняк не имеет никакого отношения к перечисленным компаниям. Также указано, что Global Spirits попала под санкции в РФ, т.к. имеет "проукраинскую позицию".

Напомним, что невыход из РФ после 2022 года – это уголовное преступление, так как подпадает под статью в УК 111-2 "Пособничество государству-агрессору".