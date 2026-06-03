Вернуть Минобороны 40 млрд грн: 'Евросолидарность' зарегистрировала изменения в госбюджет на 2026 год

Фракция "Европейская солидарность" подготовила поправки в государственный бюджет, которые требуют вернуть Министерству обороны 40 млрд грн на закупку оружия, а также поднять денежное обеспечение военнослужащим.

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Об этом сообщила сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

По ее словам, законопроект предлагает установить, что средства, полученные в специальный фонд госбюджета Украины за счет соответствующих источников, будут распределяться определенным образом.

"60 процентов – Министерству обороны Украины на осуществление мероприятий по реформированию и развитию оборонно-промышленного комплекса, разработке, освоению и внедрению новых технологий, наращиванию имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения, закупки вооружения, военной (специальной) техники, средств и оборудования, а также на выплату вознаграждения за уничтоженные воздушные, наземные и водные беспилотные системы государства-агрессора", – рассказала Геращенко.

Еще 20%, по ее словам, предусмотрено для администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины на осуществление мероприятий по закупке специальной техники и оборудования.

Также 20% – главным распорядителям средств государственного бюджета, относящихся к сектору безопасности и обороны, для дальнейшего автоматического направления воинским частям ВСУ на материально-техническое обеспечение.

"Мы предлагаем установить бюджетную норму, что средства, полученные как заем от ЕС, зачисляются в госбюджет и идут на увеличение денежного обеспечения военнослужащих", – объяснила Геращенко в соцсетях.