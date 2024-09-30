ВАКС купит квартиры на десятки миллионов гривен: кто получит недвижимость

В 2025 году из бюджета Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) будет выделено 60 млн гривен для закупки жилья для судей ВАКС и Апелляционной палаты (АП ВАКС). Недвижимость во временное пользование получат новые судьи, которые займут вакантные должности, пройдя все стадии конкурсного отбора.

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Об этом, как сообщает "Судебно-юридическая газета", руководитель аппарата ВАКС Богдан Крикливенко заявил во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики 27 сентября. Он подчеркнул, что закупка служебного жилья предусмотрена ст. 13 Закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Закон обязывает государство обеспечить служебным жильем тех судей ВАКС или АП ВАКС, которые не имеют собственного дома в столице. Жилье предоставляется только на время пребывания судей в должности, находится в государственной собственности и не подлежит приватизации.

"Закон гарантирует обеспечение судей ВАКС жильем. Необходимо учитывать, что новые судьи ВАКС и АП ВАКС могут быть из разных регионов Украины, а значит, потребовать улучшения своих жилищных условий", - напомнил Богдан Крикливенко. Речь идет о судьях, конкурс на вакантные должности которых был объявлен 23 ноября 2023 – это 15 судей ВАКС и 10 судей АП ВАКС.

Руководитель аппарата ВАКС отметил, что покупка квартир для новых судей может быть профинансирована за счет взысканий судом залогов в специальный фонд. В частности, 23 сентября ВАКС взыскал 15 млн гривен залога, который ранее внес народный депутат Андрей Одарченко ("Слуга народа"), после того как бежал за границу – народного избранника обвиняют в попытке подкупа тогдашнего председателя Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафы Найема.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что судьи получают в Украине одни из самых высоких зарплат среди всех бюджетников. С начала года судьи Конституционного суда получили прибавку в размере 171 тыс. грн. Если в начале года судья получал 358,9 тыс. грн., то уже в июле его доход вырос до 530,2 тыс. грн.

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