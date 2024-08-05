В июле энергетики вернули свет в дома 364 тыс. семей, которые были обесточены из-за обстрелов – ДТЭК

В прошлом месяце энергетикам ДТЭК удалось вернуть свет более 364 тысяч семей украинцев, чьи дома обесточивались из-за обстрелов в Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях и Киеве.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

В июле враг продолжал атаковать украинскую энергосистему дронами и ракетами. В регионах, приближенных к боевым действиям, энергетическая инфраструктура также страдала от вражеских артиллерийских обстрелов и авиаударов.

В частности, на Донбассе, где сохраняется крайне тяжелая ситуация из-за активных боевых действий, в июле энергетикам удалось вернуть электричество в доме 186,4 тысяч семей. Ремонтные бригады ежедневно продолжают восстанавливать сети в прифронтовом регионе – только позволяя безопасность и военные.

В прошлом месяце враг продолжил атаковать Днепропетровщину, особенно страдал юг области, приближенный к зоне боевых действий. Здесь в июле энергетики смогли возобновить электроснабжение для 172,1 тысяч семей.

В тот же период энергетики ДТЭК вернули свет в дома 4,6 тысяч семей жителей Одесщины, дома которых были обесточены в результате очередных вражеских атак.

Напомним, в июне энергетики ДТЭК Рината Ахметова вернули свет 341 тысячи семей, оставшихся без электроснабжения из-за обстрелов в Донецкой, Днепропетровской, Киевской и Одесской областях.