В энергосистеме в резерве находятся рекордные 18 блоков ТЭС – Минэнерго

В энергосистеме второй день в резерве наблюдается рекордное количество энергоблоков теплоэлектростанций.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.

Сегодня дефицита электроэнергии нет. После краткосрочных ремонтов к работе возвращен блок и корпус ТЭС. В резерве 18 единиц генерирующего оборудования теплоэлектростанций, которые будут задействованы по необходимости.

"Собственной генерации достаточно для покрытия потребностей потребителей, также планируется коммерческий импорт и экспорт электроэнергии. Ситуация контролируется. Система сбалансирована. Графики отключений не используются", – заверили в министерстве.

Вчера в Минэнерго сообщалось, что в резерве энергосистемы находятся 19 генерирующих единиц ТЭС.

На прошлой неделе Россия обстреляла одну из прифронтовых теплоэлектростанций ДТЭК. В результате атаки пострадало 9 энергетиков.