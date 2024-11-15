'Укрзалізниця' завершила три квартала с чистой прибылью в 1,7 млрд

Государственный монополист "Укрзалізниця" завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн – это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.

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Об этом пишет Центр транспортных стратегий.

В прошлом году "Укрзалізниці" удалось выйти на чистую прибыль в сумме 5,2 млрд грн.

Напомним, за первое полугодие 2024 года "Укрзалізниця" получила прибыль в размере 3,1 млрд грн. Однако тогдашний глава компании Евгений Лященко спрогнозировал, что год компания завершит с убытком, и инициировал пересмотр тарифов на грузовые перевозки. Впрочем, его прогноз не оправдался: это позволяет УЗ удержать тариф на грузовые перевозки и стимулировать развитие экономики.