"Укрзалізниця" должна отказаться от практики кросс-субсидирования перевозок за счет бизнеса, – Каленков

Инициатива "Укрзалізниці" гармонизировать тарифы на грузовые железнодорожные перевозки нелогична, пока эти тарифы не являются экономически обоснованными. Более того: гармонизация также не логична, поскольку стоимость перевозки грузов отличается по многим параметрам.

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Об этом заявил президент ОП Укрметаллурпром Александр Каленков, комментируя желание УЗ гармонизировать тарифы на грузовые перевозки.

"Существующие на сегодняшний день тарифные классы несовершенны. Но мы выступаем за то, чтобы железнодорожный тариф был экономически обоснованным – с пониманием того, что для перевозки различных грузов себестоимость не одинакова", – подчеркнул Каленков.

Он пояснил: УЗ имеет клиентов, отправляющих грузы ритмично, каждые сутки, в одном или в двух разных направлениях, но целыми эшелонами. Но с другой стороны, часто УЗ приходится собирать грузы от одного элеватора или карьера к другому по три-пять вагонов, откуда их везут на сортировочные станции, а потом уже к потребителям.

"Функционирование всего этого хозяйства – сортировочных станций, соответствующих депо и т.д. – нельзя размазывать по всему рынку. За это должны платить те, кто извлекает выгоду от этого. Большие перевозчики промышленных грузов, которые возят стабильно ежесуточно, каждый сезон в нескольких направлениях, должны иметь реальную себестоимость, а не среднюю температуру по палате. И тогда все увидят, что себестоимость перевозки железной руды в разы ниже перевозки вагона с песком", – подчеркнул Каленков.

Он также отметил, что в европейских странах, не сегментирующих потребителей на классы, обеспечивают скидки перевозчикам, которые проводят постоянные перевозки по нескольким направлениям целыми маршрутами.

"Иногда эти скидки очень значительны. Поэтому заявления о том, что "Укрзалізниці" все равно что перевозить – тонну руды, угля или зерна – экономически необоснованны. И это свидетельствует о том, что они еще раз хотят субсидировать другие перевозки за счет промышленности", – резюмировал Каленков.

Напомним, глава УЗ Евгений Лященко заявил, что компания намерена "гармонизировать" тариф на грузовые перевозки. В результате этого, как ожидается, издержки промышленности возрастут минимум на 7-10%. Бизнес-ассоциации выступили против этой инициативы: там напомнили, что в 2022 году УЗ повысила тарифы на грузовые перевозки на рекордные 70%, а значит сейчас компания может даже снизить эти тарифы, ведь объемы перевозок по сравнению с 2022 годом беспрецедентно выросли.