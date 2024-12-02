'Укрнафта' внедрила новую технологию и получила 2,6 тыс. тонн дополнительной добычи нефти

"Укрнафта" получила 2,6 тыс. тонн дополнительной добычи нефти и конденсата, запустив пилотный проект потокоотклоняющего метода повышения нефтеотдачи на двух нагнетательных скважинах.

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В настоящее время 24 месторождения компании эксплуатируются с поддержанием пластового давления. Применение потоковоотклоняющих методов позволяет повысить добычу нефти. Результатом пилотного проекта стал прирост дебита нефти из реагирующих скважин от 18 до 21% нефти. Это дополнительная добыча – 2140 тонн нефти за 232 суток в первом объекте и 502 тонны нефти за 106 суток во втором.

"До конца года запланировано еще 2 скважино-операции. В следующем – планируется провести их еще 28, – отметил директор ПАО "Укрнафта" Сергей Корецкий. – Благодарю Управление повышения нефтеотдачи Департамента разработки месторождений за внедрение технологии и контроль за операциями, управлению нефтепромышленного сервиса и управлению транспорта за техническую поддержку".

Справка:

ПАО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины.

Добывает нефть и газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 545 заправок на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5. В управлении государственной компании находятся также АЗК сети Glusco.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКарта", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО Укрнафта-Постач.

Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 сумма благотворительной помощи составила более 1,5 млрд грн.