'Укрдонинвест' собирается подать в суд за распространение фейков о компании

Компания "Укрдонинвест" рассматривает возможность подать в суд за причинение вреда деловой репутации на Виталия Кулика, опубликовавшего неправдивую информацию о компании.

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Об этом говорится в заявлении пресс-службы компании.

"21 июля 2023 года на ряде украинских медиаресурсов был опубликован личный блог политолога Виталия Кулика, в котором он извращает факты о деятельности компании "Укрдонинвест". Считаем данный материал ярким примером дезинформации, осуществляемой в интересах наших оппонентов по судебным делам. Отметим, у компании прозрачная структура собственности, отсутствие налоговых задолженностей и патриотическая позиция", - заявили в компании.

В "Укрдонинвесте" также считают распространенную Куликом информацией клеветой и оставляют за собой право обратиться в суд из-за распространения лжи и ущерба деловой репутации компании.

"Призываем представителей СМИ не распространять ложные данные, а господина Кулика – опровергнуть содержащиеся в его материале фейки", – добавили в компании.

Как известно, владельцем компании "Укрдонинвест" является Виталий Кропачев – с активами в угольной, машиностроительной, строительной и транспортной отраслях, медиа.