В европейской прессе периодически начали появляться публикации, в которых выражается обеспокоенность по поводу нелегального табачного рынка Украины. При этом в этих публикациях демонстрируется прямая связь между западной помощью Украины и ее неспособностью наполнить собственный бюджет, а также неспособностью защитить от контрафакта и контрабанды западные страны, сообщает РБК-Украина.

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"В 2020 году Украина обогнала Китай и стала крупнейшим источником нелегального табака в Европе и остается таковой. Для Украины незаконная торговля табачными изделиями привела к потерям доходов в размере 20,5 миллиарда гривен (около 480 миллионов евро) в виде неуплаченных или недоплаченных налогов в 2022 году", — утверждает Стивен Дж. Бланк, доктор философии, старший научный сотрудник Евразийской программы FPRI Стивен Дж. Бланк в своей статье в издании Eureporter.

По его данным, легальный объем сигарет снизился на 46% за период с 2018 по 2022 год, а доля нелегальной торговли выросла с 2% в 2017 году до рекордно высокого уровня 25,7% в октябре 2023 года.

Он также отметил, что за масштабной незаконной торговлей стоят организованные преступные группировки, подкупившие сотрудников полиции, таможни, пограничной службы и других правоохранительных органов, чтобы разрешить продажу и экспорт этих товаров.

"Нелегальные сигареты, составлявшие четверть украинского табачного рынка, истощают ценные ресурсы, необходимые для того, чтобы помочь Украине оградить себя от вторжения России. Украинское правительство потеряло сотни миллионов долларов налоговых поступлений от табачных изделий на фоне стабильного роста этой криминальной отрасли", - говорится в статье американского издания The Hill.

Но нелегальный табачный бизнес, отмечает издание, оказывает влияние на территории и за пределами Украины. Европейское бюро по борьбе с мошенничеством заявило, что российское вторжение в Украину расширило маршруты контрабанды табака, создав проблему по всему Европейскому Союзу. Из-за распространения этих незаконных продуктов страны-члены ЕС также потеряли сотни миллионов евро бюджетных поступлений.

Одна из причин появления и расцвета нелегального рынка – бездействие правоохранительной системы. Яркий пример – Винниковская табачная фабрика (ВТФ) во Львовской области. Эту компанию как по расписанию праздников регулярно обыскивают то СБУ, то Нацполиция, а теперь – новое Бюро экономической безопасности. 14 июня этого года на эту фабрику с очередным обыском пришло БЭБ и якобы заблокировало ее работу. Но такое случалось и раньше, и каждый раз ВТФ выходила сухой из воды, и, по данным исследовательской компании Kantar, была и остается одним из крупнейших производителей нелегальных сигарет и одним из самых больших уклонистов от уплаты налогов. Многочисленные уголовные дела и обыски на фабрике так и не смогли ее остановить.

Последние годы продемонстрировали, что у украинских властей нет твердой политической воли решить эту проблему, что и привело к ее углублению до такого уровня, что у ЕС лопнуло терпение. The Hill считает, что неспособность преодолеть эту преступную деятельность приведет к дальнейшим потерям доходов как в ЕС, так и в Украине.