Украина наращивает объемы экспорта по Черному морю: 70% продукции – сельскохозяйственное зерно

Несмотря на системные воздушные атаки, временный коридор Черным морем работает и наращивает эффективность. С начала его работы в августе было отправлено около 27 миллионов тонн грузов, 70% которого – украинская агропродукция.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По его словам, сейчас главная цель – выйти на стабильные показатели уровня 2021 года. Результаты последних месяцев уже подтверждают, что это достижимая цель. В частности, только в январе, благодаря работе украинского морского коридора, налоговые поступления выросли почти на четверть по сравнению с запланированными. Это произошло впервые со времен полномасштабного вторжения.

В то же время, до сих пор открытым остается вопрос страхования судов. Еще в конце прошлого года Украина начала разрабатывать новый механизм гарантий покрытия ущерба судовладельцам в случае их наступления, и была создана программа страхования судов Unity. Однако из-за правовых пробелов этот механизм только начинает работать, а ставки страхования до сих пор остаются высокими.