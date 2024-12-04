Украина может импортировать до 2,1 ГВт электроэнергии, но использует только 20% этого потенциала, – Кучеренко

Украина недостаточно использует возможности импорта электроэнергии, что приводит к более жестким графикам отключений.

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Об этом заявил Алексей Кучеренко, народный депутат Украины и первый заместитель председателя Комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Верховной Рады Украины.

По словам Кучеренко, у Украины есть возможность импортировать до 2,1 ГВт электроэнергии, но использует лишь 20% от этого потенциала. Депутат объясняет это неэффективными решениями Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

"Мы могли брать 2,1 ГВт этой мощности по импорту, а берем только 20% от этого, максимум", – отметил Кучеренко.

Политик подчеркнул, что из-за недостаточного импорта электроэнергии Украина теряет около 15% от совокупного потребления, что приводит к более жестким графикам отключений.

"Я считаю, что по импорту они по сути из-за их непринятия решения искусственно мы ограничили сами себя и 15% от совокупного потребления мы не добавили в систему", – подчеркнул депутат.

Кучеренко также отметил, что ценовые ограничения, установленные Комиссией, делают импорт электроэнергии невыгодным для бизнеса.

"А бизнес не будет работать себе в убыток, хоть стреляй, вы никого не заставите", – добавил депутат.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко подчеркнул, что европейские партнеры выполнили свою часть работы, обеспечив возможность импорта значительного объема электроэнергии. Однако регуляторные препятствия мешают Украине полноценно использовать квоту на импорт электроэнергии из ЕС.