Украина и США рассматривают проект достройки Хмельницкой АЭС на 2 млрд долларов, – Григорук

Украина и США рассматривают возможность сотрудничества по завершению строительства третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Об этом сообщил вице-президент Energy Club Иван Григорук.

По словам эксперта, проект предусматривает перенос двух ядерных реакторов из Болгарии и их адаптацию к украинским условиям.

"Пока какой именно формат, сказать невозможно, потому что на сегодняшний день идет сам процесс переговоров. Но уверен в том, что возможны даже три перечисленных формата, и это и технологический, и финансирование, и поддержка в процессе реализации, инжиниринговая поддержка в том числе", – отметил Григорук.

Эксперт подчеркнул, что у Украины есть значительный опыт в адаптации советских реакторов к американскому топливу.

"На сегодняшний день у Украины достаточно большой опыт перевода ядерных реакторов своих ВВЭР-1000 на топливо Westinghouse. Фактически уже очень много лет она у нас успешно используется на разных станциях, эта технология относительно адаптации советских ядерных реакторов на работу на топливе Westinghouse", – сказал он.

Григорук также прокомментировал сроки и стоимость проекта.

"Сроки зависят от выполнения проектно-сметной документации, соответствующих проектно-исследовательских работ на самих объектах. Но заявлено фактически это Х-3 - около трех лет, а Х-4 - 4,5-5 лет, что достаточно оптимистично ", – сообщил эксперт.

По его словам, ориентировочная стоимость проекта составляет около 2 миллиардов долларов. Григорук предполагает, что некая сумма будет привлечена от иностранных партнеров.

Ранее нардеп от "Слуги народа" Анатолий Костюх призвал коллег рассмотреть и принять законопроект о достройке Хмельницкой АЭС. По его словам, именно атомная генерация сможет обеспечить украинцев более дешевой электроэнергией, уменьшить количество отключений света и сделать Украину более привлекательной для инвесторов.