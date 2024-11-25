У 'Укрзалізниці' пока нет причин для повышения тарифа на перевозку, – Вовк

Государственный монополист "Укрзалізниця" в течение девяти месяцев этого года демонстрирует хорошие финансовые результаты, поэтому сейчас у компании нет причин для повышения тарифов на грузовые перевозки.

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Об этом рассказал директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк, комментируя инициативу УЗ по повышению тарифов, информация о которой появилась на днях.

"Если мы посмотрим недавно обнародованную финансовую отчетность, то по трем кварталам компания продемонстрировала большую чистую прибыль. Кроме того, компания демонстрирует рост грузопотока, и это фиксируется, в том числе, в течение последнего периода", – говорит Вовк.

Учитывая, что сейчас большинство украинских предприятий переживают кризис из-за военных действий и ситуации на мировых рынках, УЗ следует удержать тарифы на текущем уровне, чтобы дать возможность развиваться украинской экономике, убежден эксперт.

"Я не вижу каких-либо оснований для того, чтобы поднимать вопрос о повышении тарифов. Тем более в ситуации, когда главные отрасли, являющиеся клиентами "Укрзалізниці", сегодня в очень сложном состоянии – как из-за рисков военного периода, так и очень неблагоприятной конъюнктуры на внешних рынках. Поэтому я думаю, что этот вопрос сейчас точно не актуален", – говорит Вовк.

Напомним, на днях появилась информация, что "Укрзалізниця" предлагает повысить тарифы на грузовые перевозки на 26%. Таким образом, только во время войны повышение тарифов достигнет 100%.

Как известно, УЗ завершила три квартала 2024 года с показателем чистой прибыли в 1,66 млрд. грн. Выручка УЗ за январь-сентябрь выросла до 78 млрд грн – это на 17% больше, чем было за аналогичный период прошлого года.