У Украины есть шансы договориться с США по экспорту стали, – Качка

Несмотря на введение тарифов на импорт из Канады, Мексики и ЕС, о которых провозгласила США, Украина должна продолжать экспорт своей продукции и работать над отменой торговых ограничений с ближайшими партнерами.

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Об этом написал замминистра экономики, торговый представитель Украины Тарас Качка.

Он подчеркнул, что в случае США следует учитывать, что украинский экспорт в 2024 году составил $869 млн – 2,08% всего экспорта. Объемы выросли на 67% по сравнению с 2023 – из-за того, что львиная доля нашего экспорта в США это металл, который начал транспортироваться по морю.

"В то же время импорт из США составил $3,4 млрд, или 4,95% всего импорта в Украину. Цифра огромная, но в ней доминирует безопасная составляющая и подержанные машины. По логике президента США Украина заслуживает отмены тарифов, чтобы выровнять торговлю. Вряд ли это самый вероятный сценарий. Но есть шансы на прагматическую договоренность с США по тарифам на сталь", – подчеркнул Качка.

Он также подчеркнул, что нужные меры по корреляции товаропотоков – например, когда ЕС ввел защитные меры по стали как реакцию на пошлины Трампа, но под меры ЕС попала и Украина.

"Поэтому главный фокус сейчас – поддерживать и развивать отношения и снимать тарифы с более близкими торговыми партнерами", – резюмировал Качка.

Как известно, США недавно начали комплексный пересмотр своих торговых отношений. Исполнительное постановление, обнародованное на сайте Белого дома, в частности, предписывает соответствующим ведомствам изучить причины дефицита торговли Америки с иностранными государствами, выявить несправедливую торговую практику и пересмотреть действующие торговые соглашения.

В США введено семь антидемпинговых мер против украинской металлопродукции, и четыре из них были введены еще до 2001 года. В Канаде действуют 2 антидемпинговых меры, однако эта страна временно приостановила их применение к украинскому экспорту.