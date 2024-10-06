Ценовые ограничения на рынке могут привести к ночным перебоям с электроэнергией – эксперт

Из-за установленных регулятором ценовых ограничений (прайс-кепы) могут возникнуть проблемы с электроснабжением ночью. Об этом заявил глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев.

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По словам Игнатьева, установленный регулятором верхний предел цены на электроэнергию в Украине ниже оптовых цен на европейском рынке в ночные часы. Это делает импорт электроэнергии нерентабельным для трейдеров.

"Мы это в Киеве испытывали этим летом. Подавляющее большинство трейдеров – частные компании, и им было просто нерентабельно закупать электроэнергию в таких условиях", – объяснил эксперт.

По его словам, теперь это может происходить в утренние и вечерние часы. Это время, когда из-за граничных цен невыгодно покупать электроэнергию и поставлять ее конечному потребителю.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко заявил, что ценовые ограничения на рынке электроэнергии крайне усложняют развитие нового децентрализованного поколения, которое является ключевым для решения вопроса преодоления дефицита мощностей.