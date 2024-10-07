Тариф на распределение электроэнергии должен быть дифференцирован по европейским нормам – Каленков

Инициатива унифицировать тариф на распределение электроэнергии, над которой сейчас работает Нацкомиссия по энергетике (НКЕРКП), противоречит европейским нормам, а также нарушает наши договоренности с крупными инвесторами.

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Об этом рассказал президент ОП "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

"Унифицированный тариф это неправильно, потому что стоимость доставки электроэнергии разная для разных клиентов. Большое предприятие берет огромные объемы электроэнергии, инвестирует в свою энергетическую инфраструктуру, снижает напряжение, и если происходят потери этой электроэнергии – они платят за это самостоятельно. Логично, что для них тариф на распределение должен быть ниже. Так же в европейских государствах. Более того, в директивах, которые мы сейчас подражаем в Украине, прямо написано: мы рекомендуем, чтобы были несколько классов потребления. Для того чтобы не было кроссубсидирования, для того чтобы это было справедливо и экономически уместно", – говорит Каленков.

Он также напомнил историю с открывшим производство в Украине производителем "Байракторов" и столкнулся с несправедливостью в секторе государственных монополий.

"Для производителя "Байракторов" был очень большой вопрос к стоимости электроэнергии. Им сказали: уложитесь в свою энергетическую инфраструктуру, вы будете иметь электроэнергию по первому классу. А сейчас оказывается, что классы объединяются. И это удивительно! Они вкладывают сотни миллионов долларов, строят предприятия, и здесь им говорят: правила игры меняются", – заметил эксперт.

Он подчеркнул: НКРЭКУ должен оставаться независимым органом. Но его независимость вызывает сомнения, ведь в любой ситуации, где комиссия пытается сохранять независимость, меняют ее руководство.

"Мы видели, что НКРЭКУ собралась по этому вопросу и приняла решение, что не стоит объединять классы. Потому что это нелогично и это очень плохой знак для наших потенциальных инвесторов. И вдруг срочно был десант в НКРЭКУ. В комиссию пришли новые люди, сменился руководитель. И они снова вернулись к этому вопросу. Это выглядит удивительно. Поэтому нам очень важно, чтобы этот орган действительно был независим. Но в государственных компаниях – "Укрзалізниця", "Укрэнерго", "Энергоатом" – есть злоупотребления. И потому, сколько вы им дадите денег, столько они будут тратить", – резюмировал Каленков.

Как известно, после назначения нового председателя и членов Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) решила вернуться к рассмотрению вопроса унификации тарифов на распределение электрической энергии.

В то же время международное Энергетическое сообщество призвало НКРЭКУ отказаться от этого намерения. Как заявил в Сообществе, позиция Нацкомиссии – необоснованная, а само намерение непонятно. Также там напомнили, что основополагающий принцип регулирования сетевых тарифов изложен в статье 18 Регламента 2019/943: он предусматривает, что тарифы должны отражать расходы и быть прозрачными.