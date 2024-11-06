"Стальной фронт" произвел около 600 уникальных "крыивок" и командных пунктов для фронта
Американское издание Newsweek пишет, что инициатива устанавливает защитные бункеры вдоль всей линии фронта, чтобы уберечь жизнь защитников от авиаударов и обстрелов.
С начала полномасштабного вторжения группа "Метинвест" от имени инициативы "Стальной фронт Рината Ахметова" изготовила около 600 стальных защитных сооружений для военных – от одиночных "крыивок" до больших командных пунктов.
Об этом в интервью американскому изданию Newsweek рассказал операционный директор компании Александр Мироненко.
По его словам, из изготовленных бункеров:
– 480 использовано для создания "крыивок"
– 120 объединено в 20 командных пунктов
– 14 командных пунктов уже действуют на передовой
– 6 – готовы к установке
"Ни один командный пункт, расположенный над землей, неэффективен. Он просто не обеспечивает должной защиты, если размещается на поверхности", – отмечает Мироненко.
Бункера устанавливают на глубине до 5 метров. Для маскировки используют растения и кустарники, чтобы сооружения сливались с ландшафтом. На изготовление одного укрытия уходит около недели.
География размещения укрытий охватывает самые горячие точки фронта:
– Донецкая область (в частности, район Покровская)
– Луганская область
– Херсонская область
"Они разбросаны вдоль всей линии фронта", – отмечает операционный директор "Метинвеста".
Важно, что конструкции защищают от большинства типов вражеских атак. По словам Мироненко, хотя бункеры уязвимы к прямому попаданию российских "Искандеров", они надежно защищают от иранских дронов "Шахед".
Компания может адаптировать бункеры под нужды конкретных подразделений. К примеру, для подразделений FPV-дронов создают специальные рабочие станции управления беспилотниками.
Эффективность этих укрытий уже подтверждена на практике. Как рассказал Мироненко, в одном из случаев шесть военных смогли безопасно пережить несколько дней под обстрелами, находясь в таком бункере.
Проект реализуется в рамках инициативы "Стальной Фронт" Рината Ахметова. В ближайшее время четыре новых командных пункта получит Национальная гвардия, еще одно – подразделение военной разведки "Кракен".