Стабильная работа АЭС и успешная ремонтная кампания в энергетике дают шанс на зиму со светом – Магда

У Украины есть шансы пройти зимний период с минимальными ограничениями энергопотребления. Это стало возможным из-за стабильной работы АЭС, ремонтной кампании и импорта.

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Об этом заявил политолог и директор Института мировой политики Евгений Магда.

Он подчеркнул значительный вклад АЭС в производство электроэнергии в стране.

"АЭС – это основа нашей энергосистемы. Это 60% производства. Мы все помним, как досрочный выход блока АЭС по ремонту летом дважды спасал страну от жестких графиков отключения", – отметил Магда.

Эксперт также отметил важность дальнейшего развития атомной энергетики в Украине и привлечения международной поддержки.

"Государство декларирует стремление развивать атомную генерацию и пытается привлечь поддержку Запада по проекту Хмельницкой АЭС", – сказал он.

В то же время Магда обратил внимание на постоянную угрозу России.

"Сегодняшние "имитационные пуски" – это скорее шантаж Кремля и демонстрация угроз в их диалоге с новоизбранным президентом Трампом и его администрацией. Своеобразное принуждение Украины к переговорам", – отметил эксперт.

Магда подчеркнул, что благодаря стабильной работе АЭС, успешной ремонтной кампании и возможности импорта электроэнергии из ЕС Украина имеет шансы пройти зиму с минимальными ограничениями энергопотребления.