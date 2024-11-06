США хотят передать Украине болгарские ядерные реакторы для достройки блоков Хмельницкой АЭС – Atlantic Council

Соединенные Штаты представляют прямой интерес в передаче Украине болгарских ядерных реакторов для завершения строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС.

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Об этом говорится в статье Atlantic Council.

"Факт того, что Westinghouse принимает участие в производстве топлива и строительстве реакторов как в Украине, так и в Болгарии, является важной точкой соприкосновения для обеих стран и объясняет заинтересованность США в успешной передаче избыточного ядерного оборудования Болгарии Украине", — говорится в статье., – отмечается в статье.

В статье говорится, что передача ядерного оборудования Украине будет способствовать покрытию потребностей Киева в электроэнергии и нанесет серьезный удар по российским позициям как в Украине, так и на Балканах.

"Ужесточение ядерного потенциала Украины улучшит экономические перспективы страны и подготовит ее к тому, чтобы впоследствии заменить Россию как ключевого поставщика энергии для Европы в послевоенный период. Это делает приобретение Украиной болгарского ядерного оборудования важной возможностью для Запада, которую нельзя потерять", – говорится в статье.

Учитывая стратегическую важность этого шага для долгосрочной энергетической безопасности Европы, его можно профинансировать за счет европейских фондов, направленных на экономическое восстановление Украины.

США также могут поддержать этот процесс, выделив часть помощи для Украины, подчеркивают в статье Atlantic Council.