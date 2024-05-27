Справедливая модель мобилизации в Украине позволит предприятиям удерживать экономический фронт – Financial Times

Предприятия в Украине из-за нехватки персонала вынуждены нанимать женщин на места, которые раньше занимали мужчины. В частности, они востребованы на металлургических заводах, ставших постоянным резервом кадров для сил обороны.

Об этом пишет Financial Times.

"Из 18 тыс. сотрудников "АрселорМиттал Кривой Рог", работавших на предприятии в начале войны, было мобилизовано около 3,5 тыс. мужчин. В текущем году их число, вероятно, увеличится. Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточно персонала для работы. Мы говорим о существовании компании", – говорит Мауро Лонгобардо, генеральный директор "АрселорМиттал Кривой Рог".

По его словам, нанять мужчин стало очень сложно. Ведь по закону они обязаны сначала стать на учет в ТЦК и СП, что отпугивает многих потенциальных кандидатов. Завод является постоянным резервом кадров для армии, причем наиболее востребованы машинисты локомотивов, электричества и механики. Поэтому, по убеждению Лонгобардо, взвешенные подходы к мобилизации помогли удержать экономический фронт, а от текущей ситуации страна теряет.

"Пытаясь заполнить вакансии, меткомбинат вынужден был сократить производство, в том числе стали, используемую для защиты энергообъектов от российских воздушных ударов. Как отметил гендиректор "АрселорМиттал Кривой Рог", уменьшение объемов производства также привело к падению доходов и налоговым поступлениям в бюджет", – пишет издание.

Налоговые поступления, отмечает FT, имеют решающее значение в стране, где бюджет имеет 50-процентный дефицит. Украина тратит почти все свои внутренние доходы на основные текущие расходы для армии, включая зарплаты, обмундирование, питание и жилье, а невоенные расходы финансируются за счет западных кредитов и пособий.

Как известно, в настоящее время в Верховной Раде рассматриваются две модели возможного экономического бронирования работников от мобилизации и военной службы. Одна из них, предусматривающая бронирование для украинцев, имеющих зарплату более 35 тыс. грн, и эта модель вызвала волну критики в украинском обществе: адвокаты заявили о нарушении конституционных прав, а военные – о том, что эта идея поддерживает идею "войны для бедных".

Экономисты напомнили, что сама идея бронирования заключается не в том, чтобы спасти кого-то от службы, а чтобы не допустить обвала экономики. Поэтому, прежде всего, модели бронирования правительства нужно обсудить с украинскими работодателями.