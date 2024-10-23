Создадут прочный фундамент: Шмигаль рассказал, куда пойдут $20 млрд дополнительной помощи от США

Правительство направит $20 млрд дополнительной помощи от Соединенных Штатов Америки на важнейшие финансовые потребности Украины в 2025 году. Эти средства Вашингтон выделяет Киеву благодаря использованию доходов от замороженных российских активов.

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Об этом написал на своем канале в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Он поблагодарил США за помощь и подчеркнул, что это важная инвестиция в безопасность Европы и всего мира.

"Средства от партнеров пойдут на важнейшие финансовые потребности Украины в 2025 году. Благодаря этой помощи наши союзники создают прочный фундамент для экономической и финансовой устойчивости Украины", – написал глава украинского правительства.

Шмыгаль пояснил, что $20 млрд дополнительной помощи от США – часть совместного пакета поддержки от стран G7 и Европейского союза на общую сумму $50 млрд.

"Средства будут привлечены благодаря использованию доходов от замороженных российских активов. На этой неделе аналогичные решения приняли также ЕС и Великобритания", – добавил премьер.

Напомним, о том, что в США приняли решение предоставить Украине $20 млрд, объявил президент Владимир Зеленский в обращении 23 октября. Эти средства будут аккумулированы благодаря доходам от замороженных активов Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA. Европарламент принял решение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи в объеме до 35 млрд евро на 2024-2025 годы. Ссуды будут погашаться за счет доходов от замороженных российских активов, что обеспечивает защиту внутренних ресурсов Украины.

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