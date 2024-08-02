СМИ разоблачили "Олсидз" на пользовании тарифами, наносящими убытки Одесскому припортовому заводу
Компания Allseeds black sea (ООО "Олсидз Блэк Си") пользуется неконкурентными льготными тарифами на перевалку своей продукции через ГП "Одесский припортовый завод" (ОПЗ), что создает неравные условия на рынке и может свидетельствовать о возможных коррупционных составляющих в сделке.
Об этом сообщило издание УНИАН со ссылкой на СМИ.
Издание отмечает, что по условиям договора ОПЗ использует тариф по перевалке продукции "Олсидз" в 49 центов за тонну, в то время как сам "Олсидз" берет с грузовладельцев за перевалку не менее 15 долларов/тонну.
Эксперты указывают, что подобные льготные условия не могли быть приняты без одобрения Администрации морских портов Украины (АМПУ) и Фонда Госимущества, де-юре управляющего ОПЗ.
В результате, "Олсидз" получает значительные конкурентные преимущества, используя льготные тарифы на перевалку продукции, что подрывает принципы честной конкуренции на рынке.
Другие компании, работающие в портах, оказываются в невыгодном положении, что может привести к уменьшению инвестиций и снижению доходов государства от портовой деятельности.
При этом, деятельность компании "Олсидз Блэк Си" ранее неоднократно фигурировала в уголовных производствах, в том числе, по уклонению от уплаты налогов.
Таким образом, ситуация вокруг ОПЗ и "Олсидз" показывает системные проблемы в управлении морскими портами – например, недостаток прозрачности и отсутствие эффективного контроля со стороны государственных органов, которые создают благоприятные условия для подобных злоупотреблений.