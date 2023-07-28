Слухи о лишении Конкордбанка лицензии могут быть частью российской кампании против НБУ – заявление банка

Информация, распространяющаяся медиа с сомнительной репутацией о якобы лишении Банка Конкорд лицензии не имеет под собой никаких оснований. В Банке уверены, что в этих действиях прослеживается попытка конкурентов навредить репутации Банка Конкорд и, в то же время, нанести ущерб усилиям нацрегулятора сделать банковскую систему Украины максимально прозрачной, в том числе в сфере гемблинга. Об этом говорится в заявлении ConcordBank (банк КОНКОРД).

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Слухи о лишении лицензии начали распространяться на фоне завершающейся в Банке Конкорд проверки НБУ. Но, как отмечают в финучреждении, эта проверка является плановой, "проходящей в соответствии с согласованными этапами и сроками".

То есть никаких оснований говорить о лишении лицензии нет.

"Подобные сплетни начали появляться на сайтах-"мусорниках", известных использованием непроверенной информации, а также в созданных российскими спецслужбами телеграмм-каналах, целью которых является дестабилизация ситуации в Украине", - говорится в заявлении Банка.

Проверка сама по себе является ключевой функцией регулятора, подчеркивает Конкордбанк. Она проходит после прошлогоднего аудита, рекомендации которого Конкродбанком были учтены и внедрены.

"Мы наблюдаем и чрезвычайно обеспокоены тем давлением, которое с помощью вражеских ресурсов (предполагаем, что нашими конкурентами) оказывается на Нацбанк Украины и на общество, манипулируя версиями относительно выводов проверки, выдавая за настоящую версию якобы о лишении лицензии", - говорят банкиры.

В Банке отмечают, что учреждение соблюдает все нормативные требования НБУ и ведет прибыльную деятельность с рейтингом устойчивости ААА.

"В последнее время действия национального регулятора вызваны попытками улучшить и сделать прозрачными условия ведения банковской деятельности по разным направлениям. В частности, это касается и урегулирования так называемого гемблинга", - продолжают банкиры и подчеркивают, что Банк Конкорд "поддерживает действия Правления НБУ по формированию эффективной и прозрачной банковской системы".

По итогам 2022 года Банк Конкорд уплатил в бюджет 150 млн грн. налогов и сборов, а на благотворительность и поддержку ВСУ перечислил более 1116 млн грн.

Среди распространителей ложной информации фигурирует, в частности, ТГ-канал "Легитимный" и "Картель" , известны своими связями со спецслужбами России. Последующую информационную волну подхватили также преимущественно пророссийские медиа.