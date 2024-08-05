Ситуацию в энергетике удалось стабилизировать благодаря круглосуточной работе энергетиков – Минэнерго

Круглосуточная работа украинских энергетиков позволила стабилизировать ситуацию в энергосистеме, которую обстреливают россияне.

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Об этом заявила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук.

Она рассказала, что две недели назад у всех украинцев была сложная ситуация со светом, потому что с марта Россия осуществила ряд массированных обстрелов энергетической инфраструктуры. В частности, оккупанты разрушили большое количество генерирующих мощностей.

Также значительно пострадали объекты системы передачи. Всё это привело к тому, что сохранялся значительный дефицит в системе. Сейчас нам удалось больше стабилизировать ситуацию и в первую очередь, конечно, это круглосуточная работа энергетиков", – подчеркнула Гринчук.

Замминистра энергетики добавила, что было восстановлено достаточно много мощностей и энергетики сейчас продолжают работать.

"Мы продолжаем восстанавливать и ремонтировать. И это и этап переговоров, который планируется в рамках формулы мира, это и противовоздушная оборона, это и продолжение физической защиты наших объектов, потому что мы понимаем, что защита – это вопрос номер один", – подчеркнула Гринчук.

Ранее заместитель министра энергетики Николай Колесник заявлял, что сейчас идет самая масштабная в истории Украины ремонтная кампания в энергетической отрасли.