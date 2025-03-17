Шмигаль приказал 'Укрзалізниці' договориться с бизнесом по тарифам на грузовые перевозки

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что "Укрзалізниця" совместно с бизнесом должна наработать решение о тарифах на грузовые перевозки. По его словам, в ближайшую неделю-полторы УЗ должен прийти к правительству с решением по финансовому плану.

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"Мы провели уже два совещания с "Укрзалізницею" по их финансовому плану и деятельности на этот год. Конечно, приоритет таков, что цены и тарифы для людей должны быть неизменными. Что касается грузовых перевозок, то мы договорились, что "Укрзалізниця" поработает с бизнесом. Ближайшую неделю-полторы мы договорились, что они придут с решением по финансовому плану в правительство", – заявил Шмигаль.

Напомним, ранее руководитель "Укрзалізниці" Александр Перцовский, представляя финплан компании на 2025 год, заявил, что необходимо "продавить" повышение грузовых тарифов на 37% для того, чтобы покрыть убытки от пассажирского сегмента, которые составят 25 миллиардов грн.

В свою очередь, бизнес-сообщество предупредило о критической угрозе, которую представляет это решение для экономики Украины. В Дунайском пароходстве заявили об остановке флота при повышении тарифа, а завод АрселорМиттал Кривой Рог предупредил о риске закрытия завода, где работает 20 тысяч человек. Также бизнес предупредил о неизбежном росте цен на товары и услуги, который ляжет на плечи всех украинцев.