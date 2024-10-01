Сергей Портнов стал новым владельцем Parimatch Group

Сергей Портнов, ранее занимавший должность главы наблюдательного совета Parimatch Group, выкупил пакет акций у Екатерины Белорусской, а также доли других миноритарных акционеров и получил 100% акций. Екатерина Белорусская, контролировавшая Parimatch, заявила о решении покинуть индустрию.

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Об этом сообщил сайт SBC News, который пишет об азартных играх.

Бывший контролирующий акционер Беларуси отметила, что идет из iGaming-индустрии, чтобы сосредоточиться на перспективных инвестиционных проектах.

Сергей Портнов работает в Parimatch с 2011 года. Сначала он работал в должности директора по маркетингу, впоследствии стал генеральным директором. Позже он стал акционером компании и был назначен главой наблюдательного совета в 2024 году.

Следует отметить, что в марте 2023 года на Parimatch Group были наложены санкции СНБО по обвинению в сотрудничестве со страной-агрессором во время войны.

В августе этого года Parimatch выплатили в бюджет Украины более $26 млн неуплаченных налогов.