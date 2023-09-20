Sense Bank получил подтверждение долгосрочного кредитного рейтинга наивысшего уровня

Национальное уполномоченное рейтинговое агентство "Эксперт-Рейтинг" подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Sense Bank на уровне uaAAА по национальной украинской шкале. Банк с рейтингом uaAAА характеризуется высокой кредитоспособностью по сравнению с другими украинскими финучреждениями.

Результаты исследования агентства свидетельствуют, что к началу сентября 2023 года Sense Bank поддерживал достаточный уровень обеспеченности регулятивным и основным капиталом. Финучреждение имеет хорошую ликвидность, о чем свидетельствуют соответствующие нормативы банка, существенно превышающие установленные НБУ предельные значения.

По итогам первого полугодия 2023 года банк продемонстрировал весомые объемы чистого процентного и чистого комиссионного дохода, а также получил прибыль в размере 2,144 млрд грн. В то время как за аналогичный период 2022 года банк получил убыток – 2,349 млрд грн, что было вызвано существенным ростом резервов под задолженность по предоставленным клиентам кредитам.

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Более подробно с отчетом РА "Эксперт-Рейтинг" можно ознакомиться по ссылке.

Sense Bank – один из системно важных банков Украины с около 130 отделениями по всей Украине. Финучреждение обслуживает около 3 млн физических, 55 тыс. юридических лиц и 85 тыс. ФЛП. В банке работают около 4 тыс. сотрудников.