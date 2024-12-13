Решение по тарифу на передачу электроэнергии должно приниматься после анализа рисков для экономики, – Ус
Решение о тарифах на передачу электроэнергии должно приниматься после консультаций с бизнесом и анализа всех рисков, к которым может привести повышение.
Об этом заявил главный консультант Национального института экономических исследований Иван Ус, комментируя инициативу Нацкомиссии по регулированию энергетики, существенно повысить тариф на передачу электроэнергии.
"Необходим диалог с бизнесом, чтобы власти понимали, для каких отраслей есть риски. И только на таких диалогах должна строиться политика. Потому что если принимать решение о повышении отдельных тарифов без консультаций, это может стать плохим сигналом", – отметил эксперт.
Он подчеркнул, что возникшие проблемы в отдельных отраслях украинской экономики являются как раз сигналом отсутствия диалога.
Это очередной сигнал того, что такие разговоры должны быть. Власть должна находить время для того, чтобы проводить такие разговоры, и получать во время этих разговоров информацию, на базе которой можно формировать свои решения. Иначе это может привести к тому, что власти действительно не будут слышать многих представителей отраслей, и это будет иметь негативный эффект", – резюмировал эксперт.
Напомним, ранее НКРЭКУ опубликовала проект решения по существенному повышению тарифа на передачу электроэнергии для небытовых потребителей. Среди причин, которыми в Комиссии объяснили это решение – необходимость повысить зарплаты в "Укрэнерго" и провести выплаты по кредитам.
В свою очередь Федерация работодателей Украины выступила против этого решения, и призвала "Укрэнерго" провести реструктуризацию своих кредитов, как это делают все госкомпании, а также оптимизировать расходы вместо повышения тарифов.