Рада должна как можно быстрее дать старт достройке Хмельницкой АЭС, учитывая большую поддержку украинцев – Костюх

Народный депутат Украины Анатолий Костюх призвал Верховную Раду как можно быстрее рассмотреть и принять законопроект о достройке 3 и 4 энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции, ссылаясь на высокую поддержку этой инициативы среди населения. Комментируя результаты исследования социологической группы "Рейтинг", где почти 80% украинцев одобряют достройку атомных блоков, Костюх отметил необходимость немедленных действий парламента.

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"Почти 80% украинцев поддерживают достройку новых энергоблоков на Хмельницкой АЭС, и это четкий сигнал для нас действовать. Верховная Рада должна как можно быстрее принять законопроект, чтобы обеспечить энергетическую безопасность страны", –отметил Костюх.

Он также подчеркнул, что поддержка проекта является единодушной среди различных групп населения, особенно среди молодежи и жителей восточных регионов.

Костюх напомнил, что Кабинет министров еще в апреле одобрил соответствующий законопроект, разработанный Министерством энергетики, который теперь ждет рассмотрения в Раде.

"Этот вопрос критический для энергетической независимости и безопасности Украины. Мы не можем медлить", – добавил он.

Комитет Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг уже поддержал законопроект, и теперь его необходимо вынести на голосование в парламенте.

Также депутат напомнил, что строительство на ХАЭС не будет мешать развитию распределенной генерации в стране. Это два параллельных проекта, которые Украина должна воплощать в жизнь.