Против поставщика пожарных машин из-за выводов ГАСУ открыто производство: подробности

Государственное бюро расследований открыло в отношении предприятия "Пожмашина" производство за то, что оно поставляло машины ГСЧС и получало за это прибыль. Следователям предоставили доступ к вещам и документам.

Об этом сообщил генеральный директор компании "Пожмашина" Олег Аверьянов.

Он опубликовал определение суда, которым судья предоставил следователям ДБР доступ к вещам и документам предприятия. Дело расследуют по ч. 2 ст. 364 – "Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия". Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

"Перед вами постановление о возбуждении уголовного дела по факту составления акта ГАСУ, согласно которому прибыль, полученная компанией от производственной, и поставка пожарных машин для нужд ГСЧС Украины, согласно акту считается убытком для государства!!! То есть украинские производители не имеют права получать прибыль от своих предприятий в Украине!!!Полный ...! Что дальше? Закрывать заводы, и выезжать из страны, потому что здесь никому не нужны промышленники?", – написал в Facebook гендиректор "Пожмашины".

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Ранее журналист Евгений Плинский сообщил, что ГСЧС из-за решения Госаудитслужбы требует от поставщика пожарных машин вернуть 3,4 млн грн прибыли.

Госаудитслужба требует от предприятий вернуть прибыль на оборонных закупках и угрожает судом. В ГАСУ считают, что прибыль оборонных предприятий, поставщиков МО и других сил безопасности и обороны за 2022 год является ущербом государству.

При этом 21 сентября Верховная Рада приняла постановление №10071, которое фактически отменяет выводы ГАСУ, согласно которым вся прибыль всех поставщиков Минобороны – в том числе критически важного для фронта оружия – расценивается как "убытки государства".

Также выводы ГАСУ обжалует в суде Министерство обороны. Минэкономики же выпустило разъяснение о том, что поставщики Минобороны действовали в правовом поле и получали прибыль законно.