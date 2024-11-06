Промедление в вопросе прайс-кепов может помешать импорту электроэнергии из ЕС, – Омельченко

Украина может столкнуться с проблемами при импорте электроэнергии из-за промедления с необходимыми регуляторными изменениями. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в эфире ТРК "Киев".

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"Для того, чтобы воспользоваться в полной мере импортом в сложное время необходимые изменения прайс-кепов, чтобы сделала НКРЭКУ, комиссия регуляторная, которая должна этим заниматься. К сожалению, она затягивает по этому вопросу и это может стать проблемой", – отметил эксперт.

По словам Омельченко, в настоящее время Украина импортирует около 15% электроэнергии от лимита, установленного ENTSO-E. Основными странами-поставщиками являются Румыния, Молдова, Словакия, Польша и Венгрия.

"Сейчас мы импортируем немного, потому что у нас нет большого дефицита мощности, на сегодняшний день где-то импорт составляет около 15%, если брать суточные потребности", – пояснил Омельченко.

Недавно глава совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что предельные цены на рынке электроэнергии (прайс-кепы) могут стать серьезными препятствиями при импорте электроэнергии из Европы.