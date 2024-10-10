Производители электроэнергии выступили за установку европейских прайс-кепов на энергорынке Украины

Производители электрической энергии выступают за установление ценовых ограничений (прайс-кепов. – Ред.) на украинском энергетическом рынке на уровне европейских.

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Об этом они заявили в ходе обсуждения с Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

В частности, начальник департамента энергорынка государственной компании "Центрэнерго" Валерий Людмирский заявил, что постепенное увеличение прайс-кепов – это правильное решение.

"А в дальнейшем их полная либерализация до уровня европейского сообщества – это правильный путь", – сказал он.

Вместе с тем, коммерческий директор "Донбассэнерго" Олег Ларионов также выступил за уравнение украинских прайск-кепов к европейским.

"Позиция "Донбассэнерго" – неизменна. Мы предлагаем все же выровнять наши прайс-кепы с соседними странами, такими как Словакия, Венгрия, Польша и Румыния, откуда мы импортируем электроэнергию", – пояснил он.

Представители генерирующих компаний объясняют, что приравнивание прайс-кепов к европейскому уровню позволит Украине свободно импортировать электроэнергию зимой для покрытия дефицита.

В частности, руководитель департамента по продаже электроэнергии "ДТЭК Западэнерго" рассказал, что этой зимой будут использоваться все возможные инструменты для уменьшения дефицита в энергосистеме.

"Несмотря на сложное финансовое состояние, обусловленное в том числе и нестабильной ситуацией с расчетами на рынке электрической энергии, мы стараемся приложить все усилия ради не допущения нарушения безопасности поставок электрической энергии", – подчеркнул он.

Напомним, Государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" выступает за принятие европейских норм на рынке электроэнергии. Это необходимый шаг на пути к market coupling (объединение европейского и украинского энергетических рынков. – Ред.).