ПриватБанк прекратил обслуживание производителя комплексов 'Ай-Петри', – Федина

ПриватБанк по указанию властей остановил обслуживание компании-производителя комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".

Видео дня

Об этом пишет пресс-служба "Европейской солидарности" со ссылкой на народного депутата из фракции Софию Федину. Она также отметила, что военным частям запретили покупать эти комплексы.

"Я буквально только что узнала новость, что ПриватБанк явно по приказу Нацбанка и Андрея Пышного прекратил банковское обслуживание компании "Сторквей", которая производит уникальные комплексы "Ай-Петри". Те самые, каждый из которых закрывает около 20 километров фронта, и которые противодействуют "Орланам", "Суперкамам", "Залам" и даже дезориентируют КАБы. То есть "Ай-Петри" – это одно из самых эффективных средств, которые сейчас есть и которые реально спасают жизни нашим военнослужащим", – сказала депутат.

"Письмом, что банк прекращает обслуживание, они по сути останавливают работу компании, останавливают все операции по закупке запчастей, по обеспечению производства. И таким образом украинское государство сейчас уничтожает возможности нашим военнослужащим выжить. Только потому, что кому-то показалось, что компания является частью бизнеса Петра Порошенко. Хотя на самом деле это не так, и это уже неоднократно проверялись", – говорит Федина.

Как известно, пятый президент, начиная с осени 2023 года, инвестировал в разработку и производство комплексов "Ай-Петри" более 200 миллионов гривен.

"Мы боролись за то, чтобы был подписан контракт на 200 "Ай-Петри" Агентством оборонных закупок. Сегодня через циничные политические игры делают все, чтобы московитам было легче убивать наших военных. Этот бред надо останавливать. "Ай-Петри" должны быть на фронте. Компания-производитель должна работать. А мы должны побеждать в этой войне", – говорит София Федина.

"Только что мне подтвердили, что по состоянию на вчера военным частям запретили покупать "Ай-Петри СВ", – добавила Федина.

Уникальные системы противодействия средствам технической разведки "Ай-Петри СВ" успешно прошли испытания и используются в Вооруженных Силах, прикрывая тысячу километров линии боестолкновения. Государство долгое время не выделяло финансирование на эту программу.

В марте 2025 года Порошенко сообщил о контракте с Министерством обороны. В целом Порошенко уже передал в войска более сотни комплексов противодействия техническим разведкам "Ай-Петри СВ".