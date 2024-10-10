Прайс-кепы не мешают импорту электроэнергии из Европы – 'Укрэнерго'

Чтобы минимизировать количество отключений света зимой, нужно, чтобы прайс-кепы не мешали импортировать электроэнергию из Европы.

Видео дня

Об этом заявила Анна Гальченко, начальник отдела администрирования расчетов и развития рынка НЭК "Укрэнерго", обсуждая вопросы прайс-кепов на рынке электроэнергии.

"Мы, безусловно, поддерживаем позицию, чтобы прайс-кепы не препятствовали импорту электрической энергии из стран ЕС. Это поможет нам пережить отопительный период и максимально минимизировать уровень отключений и дефицита электроэнергии", – отметила Гальченко.

Напомним, что государственный энерготрейдер "Энергетическая компания Украины" выступил за принятие европейских норм на рынке электроэнергии. Эту позицию поддержал еще ряд производителей электрической энергии. Они выступают за установление ценовых ограничений на украинском энергетическом рынке на уровне европейских.