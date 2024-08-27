Появились новые доказательства причастности Боголюбова к попытке завладеть портом 'Бориваж': это может нанести 'Привату' ущерб на 5 млрд.

Как уже сообщалось ранее, Геннадий Боголюбов и связанные с ним лица пытаются вывести из-под залога Приватбанка один из крупнейших зерновых терминалов страны из-за схемы фиктивной ипотеки и последующего банкротства владельца порта — ООО "Агротерминал Логистик".

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Напомним, ООО Бориваж еще до национализации ПриватБанка получило кредиты, задолженность по которым на сегодняшний день составляет 5 млрд. грн. Порт, ранее принадлежавший ООО "Бориваж", был внесен в уставный капитал ООО "Агротерминал Логистик".

В обеспечение кредитов ПриватБанку были переданы корпоративные права ООО "Агротерминал Логистик" в размере 99,9% уставного капитала, что гарантировало возврат кредитов. Но не так получилось, как думалось. Недвижимость порта "Бориваж" после внезапной смены руководителей ООО "Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик" была передана в ипотеку ООО "Терминал Бориваж" под обеспечение возврата финансовой помощи в размере 155 млн. грн. со сроком возврата финансовой помощи до 31 марта 2025 года.

Уже после заключения договора ипотеки ООО "Терминал Бориваж" и ООО "Агротерминал Логистик" заключили допсоглашение к договору финансовой помощи и уменьшили срок ее возврата до 14.08.2024 года.

Понятно, что ООО Агротерминал Логистик и ООО Терминал Бориваж намеревались быстро продать недвижимость порта через договор ипотеки и таким образом не погашать кредит ПриватБанка. Однако ПриватБанк успел арестовать недвижимость порта и план не сработал. И именно поэтому ООО "Терминал Бориваж" пытается возбудить дело о банкротстве ООО "Агротерминал Логистик" уже подав два заявления в суд, вероятно намереваясь выбрать "удобного" судью для этого дела. ООО "Бориваж" контролируется Геннадием Боголюбовым через ряд оффшорных компаний, соответствующие документы ранее публиковал OBOZ.UA.

Как оказалось, ООО "Терминал Бориваж" был образован в 2020 году с уставным капиталом 10 000 грн. господином Кузнецовым А.В., а директором был назначен господин Науменко П.В.. При этом оба эти лица до 2022 года были работниками ООО "Бориваж", принадлежащего Г. Боголюбову и связанным с ним лицом.

Это прямо указывает на связанность указанных компаний и на то, что Г. Боголюбов контролирует как ООО "Агротерминал Логистик" (владелец порта) так и ООО "Терминал Бориваж" (ипотекодержатель и инициатор банкротства порта "Бориваж") и именно он всеми силами пытается вывести из-под залога банка порт.