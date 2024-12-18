Повышение тарифов на транспортировку ОГТСУ ляжет на промпотребителей, – Прокип

Увеличение тарифов на транспортировку газа через украинскую газотранспортную систему неизбежно повлияет на промышленных потребителей на добывающие компании.

Видео дня

Об этом пишет Андриан Прокип, эксперт по программе "Энергетика" аналитического центра "Украинский институт будущего".

"Этот повышенный тариф будут платить украинские потребители, в частности промышленные, ведь тариф для бытовых потребителей регулируемый, и публичного его обоснования никто не видел", – отметил Прокоп. По его словам, такое изменение тарифов окажет влияние и на добытчиков газа, которые вынуждены будут покрывать дополнительные расходы.

В то же время Прокоп указал на ряд ключевых проблем в решении вопроса тарифов. Первая касается разницы подходов к тарифообразованию в разных секторах.

"Если НКРЭКУ считает, что тариф на транспортировку газа должен покрывать все расходы оператора ГТС, то почему тариф на передачу электроэнергии постоянно утверждается заниженным? Это у регулятора эти две естественные монополии как любимый и нелюбимый ребенок? – спрашивает эксперт.

Вторая проблема касается снижения объемов транзита газа через территорию Украины.

"Проектная мощность транзита – 178 млрд кубометров. Рекордный транзит был в 1998 году – 141 млрд. рублей. После 2005 года началось резкое сокращение объемов транзита. В 2020 году транзит должен составить 65 млрд, но реальные объемы были значительно ниже и продолжают падать", – напомнил Прокип.

По мнению эксперта, в такой ситуации должна проводиться модернизация ГТС.

Почему не проводилось модернизации ГТС? Чего ждали все? И почему сегодня украинские компании попадают в худшие условия из-за этого бездействия?" – подчеркнул он.

Напомним, члены Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг выступили за раскрытие подробностей формирования новых тарифов для "Оператора ГТС Украины".