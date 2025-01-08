Повышение тарифов на транспортировку газа не спасет ГТС от убытков и негативно повлияет на экономику, – Хмелевский

Повышение тарифов на транспортировку газа не сможет предотвратить ущерб газотранспортной системы (ГТС) Украины и оказать негативное влияние на экономику страны.

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Об этом заявил Александр Хмелевский, кандидат экономических наук и независимый эксперт.

По словам Хмелевского, даже значительное повышение тарифов не сможет компенсировать потери Оператора ГТС. "Хотя НКРЭКУ повысила с 1 января тарифы на транспортировку газа в 4 раза, однако это решение вряд ли позволит Оператору ГТС закончить в 2025 г. без убытков", – отметил эксперт.

Хмелевский подчеркнул, что объемы транзита газа через Украину резко сократились за последние годы.

"Если в 2021 г. было транспортировано 41,7 млрд. куб.м газа, то в 2022 г. – 20,3 млрд. куб.м, в 2023 г. – 14,6 млрд. куб.м, в 2024 г. – 15,4 млрд.куб.м", – привел данные эксперт.

Эксперт также обратил внимание, что доходы от транзита газа составляют значительную часть поступлений Оператора ГТС.

"За транспортировку газа Оператор ГТС Украины в 2023 г. и 2024 г. получил по 800 млн долларов, что составило примерно 85% всех доходов предприятия. Прекращение транзита приведет к убыточности Оператора ГТС", – подчеркнул Хмелевский.

По мнению эксперта, повышение тарифов будет оказывать негативное влияние на промышленность и экономику в целом.

"Для украинских предприятий, осуществляющих поставки газа через ГТС, расходы существенно возрастут, а значит, они соответственно поднимут тарифы для потребителей", – пояснил Хмелевский.

Ранее глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко подчеркнул, что повышение тарифа на транспортировку газа будет оказывать значительное влияние на экономику Украины и приведет к росту цен на товары и услуги.