Повышение тарифа на транспортировку газа – это путь к инфляции и закрытию предприятий – СМИ

Оператор ГТС Украины инициировало резкое повышение тарифов на транспортировку газа на 2025 год. Это отразится на конкурентоспособности бизнеса и, в конце концов, повлечет за собой повышение цен и продолжит "разгонять" инфляцию на четвертом году полномасштабной войны. Об этом пишет Цензор.

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"ООО "Оператор ГТС Украины" получило от НКРЭКУ одобрение проекта повышения тарифа на транспортировку газа для потребителей сразу со 124 до 503 грн за тысячу кубометров. То есть тариф вырастет на 305%, или больше, чем в 4 раза. Руководство компании объясняет это завершением действия соглашения о транзите российского газа через Украину в ЕС. То есть, поддерживать доходы монополиста вместо россиян теперь украинские предприятия", - указывает издание.

Гендиректор компании Дмитрий Липпа настаивает на необходимости увеличить прибыль монополиста, заложенную в тариф, до уровня учетной ставки НБУ (сейчас она составляет 13,5%, – ред.). Но узнать, куда компания будет тратить полученные средства, невозможно: она не раскрывает ни расчеты, заложенные в повышении тарифа, ни финансовую отчетность. Поэтому у общественности и бизнеса есть все основания сомневаться в том, что государственная монополия не манипулирует данными, подчеркивает издание.

"Повышение тарифов государственных монополий всегда сказывается как на конкурентоспособности украинского экспорта, так и на кармане обычного украинца. На внутреннем рынке дополнительное финансовое бремя в итоге будет нести конечный потребитель продукции и услуг, это также будет способствовать ускорению инфляционных процессов. В свою очередь снижение конкурентоспособности украинского экспорта на внешних рынках может привести к падению поступлений валюты, что рано или поздно отразится на курсе гривны", - акцентирует Цензор.

В случае бесконтрольного повышения тарифов предприятиям придется уменьшать объемы производства или остановить деятельность, предупреждает издание. Поэтому государственные монополисты будут терять доходы и снова будут требовать повышать тариф.

"Без четкой оценки эффективности их работы, монополисты всегда будут пытаться использовать свою рыночную власть, чтобы перевести любые расходы на потребителя. Поэтому особенно важно не допустить бесконтрольного повышения тарифов монополистов во время войны, когда большинство предприятий пытаются работать в беспрецедентно сложных условиях. Похоже, руководство государственных монополий, получая миллионные зарплаты, наоборот использует условия военного положения, чтобы избежать публичного обоснования повышения тарифов и оценки собственной эффективности. Ведь "война все спишет", – резюмирует издание.

Ранее Федерация работодателей Украины также заявила, что повышение тарифа на транспортировку газа на 305% будет иметь катастрофические последствия для экономики и вызовет волну увольнений производителей. Между тем формирование тарифа Оператором ГТС является максимально непрозрачным, поэтому необходимо провести аудит компании – для того, чтобы оптимизировать тарифы и не допустить роста тарифа.